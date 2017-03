Sn17De la calle a la nieve

55 minutos fueron suficientes para mostrar al mundo la 'otra' cultura granadina. Menos de una hora en la que se tocaron todos los palos de la sangre que corre por el cuerpo del arte urbano de esta ciudad. Danza, grafiti de los que sientan cátedra, circo contemporáneo reconocido mundialmente, taconeos flamencos, break dance, rock independiente, beat box y cómo no, una buena garganta flamenca. Toda esta amalgama de raza, arte y saber pisar un escenario, fue lo que Emilio Goyanes quiso presentar ayer al mundo en la ceremonia inaugural de los Campeonatos del Mundo de snowboard y freestyle de Sierra Nevada 2017, un acontecimiento que desde ayer recoge las miradas, focos y objetivos de todas las nacionalidades.

Ante la mirada de casi dos mil personas y tras esa primera ronda protocolaria, llegó el momento del espectáculo. Made in Granada comenzaba y los asistentes empezaron a notar el cambio de tercio.

El sabor urbano con el que Emilio Goyanes quiso impregnar su parte de la ceremonia quedó patente desde el primer cambio de foco. El concepto está meridiano, los deportes 'del frío' que a partir de hoy inundarán esta ciudad, tienen un claro carácter urbano y moderno. Esa fue la mecha que se prendió cuando el espectáculo de anoche comenzó a fraguarse. Lo mejor de lo mejor de la cultura 'de calle' de Granada dio su testimonio y sobre todo, se alejó de la estampa de las clásicas galas inaugurales.

Se abre el telón y todo comienza a girar en torno al ensueño de Granada. Larisa Ramos y Nerea Cordero, actrices de la compañía de teatro granadina Lavi E Bel, fueron las encargadas de presentar el espectáculo. Como telón de fondo, aunque esa expresión nunca fue tan errónea como anoche, El Niño de las Pinturas, ese artista tan de aquí como de todas partes, hizo lo que mejor sabe hacer: plasmar sobre cualquier superficie un escenario de colores, ideas y universos. En el caso de anoche, este vecino del barrio del Realejo, usó como lienzo la silueta blanca con la forma de la cordillera granadina, y estampó un mural multicolor en el que se hibridaban las señas de identidad de nuestra cultura popular urbana y de los Mundiales. Entre los dibujos, un rider o una flamenca.

Mientras El Niño de las Pinturas disparaba color sobre Sierra Nevada, con mascarilla y como siempre discreto ante su obra, todo el espectáculo empezó a discurrir.

El grupo de danza urbana Jump Dance Crew, fueron los primeros en pisar las tablas del Palacio de Congresos, y desde luego, sentaron las bases de lo que iba a ser la parte artística de la gala. Este grupo granadino es uno de los más potentes de su escena y anoche pudieron reivindicarse como tal frente a un público de altura, entre ellos Susana Díaz y el rey Felipe VI.

Sin que parase el ritmo, ni para dejar al respetable coger aliento, fueron desfilando uno a uno los montajes. Los siguientes fueron la compañía de circo contemporáneo Vaivén, encabezada por el ganador del Premio Nacional de Circo de 2016, Miguel Moreno 'Bolo', con un espectáculo creado a conciencia para esta muestra. La compañía, recién llegada desde Nueva York, es otro de los grandes valores que tenemos en esta ciudad de pasión y arte.

Comienza el turno de los taconeos, no podía faltar el flamenco en esta cita, de la mano de Dani Doña y Cristian Martín que se arrancaron por la música del eterno flamenco granadino Enrique Morente.

Como este espectáculo de espectáculos no podía anclarse en un tono, matiz que el público agradeció tanto desde casa como desde el auditorio, el siguiente pase estuvo presidido por el grupo de break dance You Can't Warriors.

Tras ellos, la magia visitó el Palacio con el juego de manos de MagoMigue, que se atrevió a adivinarle una carta al rey. A continuación, apareció el grupo granadino Martina Karsch, a quien las presentadoras le hicieron los coros, y después llegó el turno de Antonio Leyva que descargó cuerdas vocales y pulmones en su recital de beat box.

Como punto final, y recogiendo la esencia de la Granada más ancestral, llegó la cantaora Marina Heredia que con sus reconocidos 'quejíos' y homenajeando a Rafael Alberti y Federico García Lorca, todo en uno gracias al poema Balada del que nunca fue a Granada, cerró esta fiesta del deporte blanco que destacó por un marcado acento andaluz tanto de hoy, como de ayer. Como bien dijeron al finalizar el espectáculo, "ahora la palabra la tienen los deportistas sobre la nieve".