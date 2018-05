Sólo 150 familias de 5.000 han intentado "salvar" sus nichos al borde del desalojo

Tan sólo 150 familias de 5.000 han intentado "salvar" los nichos al borde del desalojo en el cementerio de San José. Así lo explicó ayer el concejal delegado de Emucesa, Miguel Ángel Fernández Madrid, después de que en las redes sociales se haya generado cierta polémica a raíz de una pegada masiva de pegatinas por parte de Emucesa para alertar de que la concesión de miles de nichos ha "vencido". Se trata de adhesivos amarillos fosforitos que estos días se pueden ver en las lápidas del camposanto granadino.

Según recordó el edil, el PSOE nada más llegar a la Alcaldía decidió paralizar el desalojo previsto. Quería dar más tiempo para que las familias regularizasen su situación. Además se dividió el procedimiento en dos fases. En una primera, que finalizó en diciembre de 2017, Emucesa notificó a 5.000 familias que su concesión apuntada al "desalojo" masivo por no estar actualizada la titularidad o no haber hecho frente al pago de las tasas. De estas, sólo las citadas 150 habrían regularizado los nichos que se salvarán de la exhumación. Está previsto que este año se notifique a otras 5.000 para culminar el proceso.

Respecto a las críticas que apuntan al afán recaudatorio de Emucesa paga ganar espacio, Fernández Madrid, relató que realmente lo que hace falta ahora mismo, más que nichos, es la ampliación del tanatorio o del crematorio. Sin embargo, por el momento esta obra no es posible puesto que debe contar con la autorización del Patronato de la Alhambra y el Generalife, que dispone de estos terrenos sujetos a protección.

No obstante, por el momento la capital no baraja agrandar ninguna de las instalaciones que sobre todo se quedan pequeñas en los meses de frío cuando hay más fallecimientos. El edil resaltó además que en estos momentos el crematorio trabaja a pleno rendimiento puesto que el 60% de las personas se incineran. En este sentido, defendió que el desalojo de nichos no está justificado por la necesidad de ganar espacio. Respecto a la pérdida de tumbas de granadinos ilustres detalló que el Ayuntamiento tiene en cuenta a quienes tengan esta distinción para garantizar su conservación.