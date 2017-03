Spiriman, el no candidato a alcalde más codiciado

Desde que comenzó el movimiento ciudadano de lucha por los dos hospitales no han sido pocas las veces que se ha escuchado, por acusaciones directas, que la política estaba detrás de todo este movimiento crítico. Los socialistas, principalmente, acusaban a Podemos de estar manejando la situación a través de las plataformas con un objetivo: atacar a Susana Díaz y desprestigiar la sanidad. También acusaban al PP de querer sacar provecho político de la situación acusándolos de doble juego: por un lado subirse al carro de defender la sanidad contra la Junta y por otro privatizar en las comunidades que gobierna.

También se ha escuchado en todos estos meses que el médico Jesús Candel había sido 'tentado' por partidos políticos para ir en sus filas. Había que aprovechar su tirón popular y su poder de convocatoria, único en Granada y envidiado por partidos y sindicatos.

Mientras todo esto se utilizaba para intentar desprestigiar el movimiento ciudadano, los protagonistas, sobre todo Candel, negaban. Desde el principio Spiriman ha asegurado que no era de ningún partido, que su color era el blanco, afirmación sobre la que también se incidía al final de cada manifestación para quitarse cualquier vinculación política por parte de los grupos más activos en todo este proceso.

Pero el río ha seguido sonando. Y el martes saltó. Una información aparecida en eldiario.es que afirmaba que Candel había recibido la propuesta de Podemos Granada para ir en las listas para las próximas elecciones municipales, hizo saltar al médico e incendió las redes sociales. Podemos lo desmintió, pero el diario aseguraba que la dirección provincial querría incluir a Candel y a otros miembros de las protestas en las listas para 2019.

Candel, que sabe desde el principio que la red de la política ha estado acechando, estalló y volvió, a través de las redes sociales, a protagonizar unos vídeos en los que no sólo lo desmintió sino que acusó directamente al PSOE, y a la presidenta, Susana Díaz, de estar detrás de este movimiento de desprestigio. "No soy de ningún partido. Mi único color es el blanco. Nunca perteneceré a ningún partido", dijo rotundo Candel, partidario de "hacer política con los ciudadanos".

El médico asegura que estos "bulos, mentiras y difamaciones" son lanzados por los socialistas "para amputar el movimiento ciudadano". Y advirtió de que les "va a salir caro" a su partido y los que no lo desmientan "y usen este movimiento ciudadano para otros fines". "Sigo siendo médico y ese será mi trabajo toda mi vida", dijo Candel, que subió el tono para acusar a quien esté detrás de esto -insiste que el PSOE y Díaz- de "torpes, ineptos e inútiles". "No me voy a dedicar a la política, voy a estar con la gente".

Por Podemos también hubo reacción. El secretario general de Podemos Granada, Alberto Matarán, desmintió que se ofrezca un puesto a Candel. "Así no se haría nunca. Un partido no puede apropiarse de un movimiento en ningún caso, esa es la vieja política y conmigo que no cuenten, a la gente y a los movimientos hay que darles autonomía", dijo. "Todo el mundo tiene claro que el poder de la sociedad civil está por encima de estas mala artes a las que estamos acostumbrados", aseguró Matarán, que volvió a insistir: "Poner a alguien conocido para captar votos es vieja política, él tiene su autonomía, su buen trabajo hecho y el que le queda por hacer". Desde Vamos Granada también lo desmintieron asegurando que "quien piense que somos capaces de intentar influir en un proceso ejemplar como ha sido la lucha por recuperar nuestros dos hospitales, es que no ha entendido nada de lo que hemos venido a hacer en política", indicaron.