¿Subida del IBI, despidos, o recorte de servicios básicos?

Elegir entre lo malo y lo peor nunca augura un buen final. Por eso el camino que tiene por delante el plan de saneamiento va a requerir de mucho consenso e implicación de todos los grupos políticos. Con este arduo trabajo por delante el plan no tiene fecha para presentarse en pleno, aunque el concejal de Economía afirmó ayer que convocará el viernes a los grupos para verse el próximo lunes y comenzar a trabajar.

Contrarios a la subida del IBI, los grupos de la oposición ya han mostrado su contrariedad con la medida estrella del plan: la subida del IBI. Oliver cree que el plan que ha presentado dibuja el "mejor de los equilibrios entre los ingresos y los gastos" pero insiste en que si los grupos de la oposición creen que hay que bajar los impuestos, tendrán que dar alternativas para conseguir ese dinero que falta.

Como el plan no está regulado por ninguna norma jurídica no hay plazo para su aprobación

"Si no lo he hecho yo es porque seguir reduciendo gastos implica ya tocar los servicios esenciales. Si los grupos creen que debe hacerse, que propongan los sacrificios que creen hay que acometer para compensar esa pérdida", explicó ayer el concejal de Economía, quien instó a los concejales a ponerse a trabajar y definir un plan de saneamiento conjunto "cuanto antes". Esta es la única medida que, tal y como está la situación, podría frenar una posible intervención de las cuentas del Ayuntamiento por parte del Gobierno central. "Los grupos critican que se quiten las bonificaciones por domiciliación pero obvian que si llegamos a la intervención será el Ministerio quien nos quite de un plumazo las bonificaciones a familias numerosas, el IBI social o las ayudas a las VPO. Es hora de dejar el postureo electoral y no propiciar una jugada que los granadinos no se merecen", opinó Oliver, quien cree que es el momento de ver el compromiso de cada grupo con la ciudad, especialmente del PP. "Después de meternos en este agujero es indecente que nos pongan pegas a los que intentamos buscar soluciones. La única crítica que admito es la que venga con alternativas de sentido común", apuntó el responsable de Economía en el Ayuntamiento de Granada.

Como los planes de saneamiento no están regulados por ninguna norma jurídica, no hay plazo concreto para su aprobación, de ahí que se abra ahora un periodo indefinido de negociación y propuestas para alcanzar un consenso lo más amplio posible. De hecho no tendría ningún sentido llevar el documento al pleno sin ese consenso necesario para que vea la luz ya que la amplitud temporal del documento implicará a tres gobiernos diferentes.

Oliver volvió a reiterar ayer que el plan de saneamiento lleva implícito el esqueleto del presupuesto de 2018 y que es la herramienta para ir salvando los "reparos" que pone el interventor, por ejemplo, para abonar la paga extra. Es, además, el primer paso para evitar la intervención y para poder plantarse en Madrid a pedirle al Ministerio alguna medida extraordinaria para Granada. "El Ministerio propuso medidas a cinco años para que se pudieran acoger los ayuntamientos, nosotros no podemos a cinco pero sí a diez. O empezamos a poner remedio de una vez o esto se va al garete", y vaticinó que no empezar a tomar decisiones supondrá empezar a dejar de pagar y acercarnos cada vez más a la intervención.