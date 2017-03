Subir impuestos y bajar gastos... ¿desde el Ayuntamiento o desde el Ministerio?

Actualmente el equipo de gobierno socialista se encuentra inmerso en la elaboración del presupuesto municipal y del plan de saneamiento, dos documentos que se están diseñando en paralelo no sin ciertas dificultades. "No vale decir solo no sin aclarar medidas. La decisión no está en si bajamos o subimos los impuestos y los gastos sino en si esas medidas se siguen adoptando por el Ayuntamiento o dejamos que sea el Ministerio una vez intervenidos el que nos las aplique", apuntó ayer el responsable de Economía en el Ayuntamiento de Granada. Una vez que el marco presupuestario está en el Ministerio de Hacienda, Granada tiene que buscar el consenso para sacar adelante un plan de saneamiento que, ese sí, tendrá que pasar por el pleno. "Me parece bien que los grupos políticos planteen su desazón ante esta cuestión, pero resulta extraño que no lo hagan con la misma fuerza respecto a las decisiones que nos han llevado hasta aquí", relató Oliver, quien insiste en que esta situación no se ha producido en los últimos meses sino que "es fruto de un cúmulo de decisiones fatales para la ciudad adoptadas por el anterior equipo de gobierno". Entre otras medidas, habló de la política urbanística que ha llevado a la ciudad a pagar sentencias millonarias o a la prescripción de deudas "que deberían haber sido cobradas".

"Este marco presupuestario solo aclara una afirmación y es que el PP ha arruinado Granada y hace falta el esfuerzo de todos para sacarla de esta situación. Solo quiero saber el nivel de responsabilidad del resto de grupos", se preguntó el concejal responsable del área de Economía.

Sobre la posibilidad de cumplir a rajatabla el informe técnico dijo: "no sé si en los niveles que dicen los técnicos pero no hay otra forma que aumentar la presión fiscal".