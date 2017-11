Susana Díaz refuerza en Bruselas el apoyo europeo al acelerador de partículas

La candidatura de Granada para albergar el acelerador de partículas está caliente. Coincidiendo con los primeros pasos de la Oficina de Fomento del IFMIF Dones (OFID) para comenzar los trámites de cara a solicitar financiación europea para el proyecto, la presidente de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, defendió en Bruselas el proyecto para que el IFMIF Dones tenga su sede en el Polígono Tecnológico de Escúzar. En una visita institucional al Parlamento Europeo, Susana Díaz defendió la candidatura de Granada ante el comisario europeo de Asuntos Económicos y Financieros, Fiscalidad y Aduanas, Pierre Moscovici, con quien mantuvo un encuentro en el que puso sobre la mesa un proyecto presupuestado en 400 millones de euros en el que la aportación española sería de 200 millones. Según destacó la presidenta, se trata de un importante proyecto que generaría empleo directo e indirecto, potenciando una industria auxiliar y de servicios durante su construcción y mantenimiento.

La jefa del Gobierno andaluz se reunió también con el comisario europeo de Investigación, Ciencia e Innovación, Carlos Moedas, con quien analizó el peso de la I+D+i en el nuevo modelo productivo de Andalucía. Con este empujón institucional en el corazón de Europa se 'acelera' un proyecto que, según fuentes de la candidatura granadina, tiene "altísimas posibilidades" de imponerse al proyecto presentado por Croacia. En todo caso, según reconoció el pasado mes de octubre la rectora de la UGR, Pilar Aranda, podría llegarse a una entente cordiales con el país balcánico de cara a trabajar conjuntamente en el proyecto, de manera que Granada sería la sede del IFMIF Dones y Croacia colaboraría en distintos proyectos de investigación.

A expensas de un acuerdo final, las dos candidaturas tendrán que ser valoradas en 2018 por el Fusion for Energy, la agencia europea que dictaminará dónde se ubica finalmente el acelerador. La valoración de las candidaturas se iba a producir en Barcelona el próximo 1 de diciembre, aunque de momento Fusion for Energy no ha incluido la ubicación del IFMIF Dones en su agenda próxima.

En paralelo, Granada refuerza su candidatura a nivel burocrático e institucional para que Escúzar se convierta en el banco de pruebas para los futuros reactores de fusión, una futura fuente de energía que podría suponer una nueva revolución.