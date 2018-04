Susana Díaz presiona a Rajoy para revisar las inversiones ferroviarias

Mariano Rajoy tiene previsto visitar Granada antes de fin de año para inaugurar la línea de AVE entre Granada y Antequera. Pero antes de los fastos, la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, recordó ayer al presidente del Gobierno los tres años de aislamiento ferroviario que ya acumula la provincia durante el encuentro que mantuvieron en Moncloa. También trasladó a Mariano Rajoy la necesidad de impulsar infraestructuras "vitales" para Andalucía como el Algeciras-Bobadilla, el Corredor Mediterráneo y otras conexiones con las provincias de Granada, Huelva y Almería.

De esta reunión nació el compromiso de Rajoy de impulsar una reunión al más alto nivel entre el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, y el consejero de Fomento, Felipe López, para analizar la viabilidad de una modificación del apartado de inversiones para Andalucía recogidas en el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) presentado por el Gobierno. Según avanzó Susana Díaz, el ministro y el consejero se sentarán a hablar de las principales inversiones necesarias en Andalucía para tratar de llegar a algún acuerdo que después se vea respaldado en el trámite parlamentario de modificaciones del presupuesto.

En este encuentro se podría producir un choque de trenes entre Junta y Gobierno, toda vez que Felipe López ya ha mostrado enérgicamente su rechazo al aislamiento ferroviario de Granada y también ha criticado con firmeza el proyecto de renovación de la línea de ferrocarril entre la capital y Almería del Ministerio de Fomento, que el consejero calificó de "inaceptable y decepcionante" porque choca con los planes de la Red Transeuropea del Transporte de la UE, apoyados por el propio Gobierno en Madrid. En la reunión también estará sobre la mesa el soterramiento del AVE en la capital, toda vez que el Gobierno tiene una previsión de 120 millones de euros para 2019 y 20120 para financiar su parte de la integración del AVE, aunque todo está a expensas de un acuerdo con la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento para detallar el porcentaje que aportará cada institución a la espera de que concluya en 2020 el estudio informativo que en los próximos días ajudicará Fomento. Preguntada por si el compromiso de Rajoy para que Fomento y Junta aborden la posibilidad de aumentar las inversiones en Andalucía podría condicionar el voto del PSOE a los PGE, Díaz se limitó a responder, el día en que copó las portadas de todos los periódicos por su encuentro con Pedro Sánchez en la Feria de Abril, que ella no es "quien marca la posición del PSOE en España", porque eso es tarea de la Dirección Federal. "Sé distinguir la labor constitucional de la militancia en el PSOE", sentenció.

La posibilidad de avanzar en algún acuerdo para Granada nace del compromiso del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, de convocar el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) "de manera inminente" para abordar el nuevo sistema de financiación autonómica, según apuntó la presidenta andaluza a su salida del Palacio de la Moncloa. "Ha sido una reunión satisfactoria en cuanto al elemento del modelo de financiación, porque se ha comprometido a convocar de manera inminente el CPFF, donde todos los gobiernos vamos a manifestar nuestras posiciones", apuntó Díaz sobre la posibilidad que se abre en este encuentro de que Andalucía aumente sus ingresos procedentes del Estado, lo que de paso incidiría en una mayor capacidad inversora de la Junta, una vez que la presidenta aprovechó el encuentro para pedir explicaciones sobre el nuevo "castigo" a Andalucía en los PGE de este año.

Susana Díaz adelantó que Andalucía apoyará un modelo de financiación que se ponga sobre la mesa si es "bueno" para la comunidad, si "rompe con la dinámica" de falta de inversiones para la comunidad, y "si este responde al acuerdo" que ya ha habido en el Parlamento andaluz, que fue respaldado por PSOE-A, PP-A, Podemos e IULV-CA, mientras que Ciudadanos (Cs) fue la única formación que no lo apoyó.

Sobre esto también apuntó que, para que la comunidad andaluza respalde un acuerdo de financiación autonómica, éste tiene que "garantizar la igualdad de oportunidades" para todos los territorios además de los servicios públicos. En este sentido, insistió en que Andalucía "tiene que converger" con el resto de España y llegar a la media de inversiones porque, según dijo, más de dos mil andaluces no constan en el modelo de financiación actual.

A la pregunta sobre la posibilidad de pactar un nuevo modelo de financiación autonómica sin la participación de Cataluña, Díaz replicó: "¿Por qué no va a participar Cataluña?". A esto añadió que "hay quien está ejerciendo las competencias en Cataluña", y que "si se toman decisiones se toman para todos". "Si hay un acuerdo sobre el modelo de financiación, esa responsabilidad la tiene que tener quien tiene las competencias", aseveró, al tiempo que matizó que "no es verdad que no haya un gobierno en Cataluña", porque allí "se están ejerciendo las competencias por parte de alguien". En conclusión, al respecto del tema catalán, la presidenta de la Junta aseguró que su deseo es que "haya un gobierno cuanto antes" y se "recupere la normalidad democrática". Desde el Ministerio de Hacienda se viene sosteniendo que hasta que no haya un consejero catalán con plenas competencias y miembro de un gobierno de la Generalitat, no se puede aprobar un nuevo modelo de financiación autonómica.