El TSJA anula la sanción al funcionario que aireó irregularidades urbanísticas

El funcionario del Ayuntamiento de Granada que fue expedientado y apartado de su trabajo después de denunciar irregularidades urbanísticas y acoso laboral en 2008, y que actualmente es testigo de cargo en el caso Nazarí, ha ganado su batalla legal contra el Consistorio con una última sentencia del TSJA que confirma la nulidad de la sanción que le impuso el anterior equipo de gobierno del PP.

Este trabajador, Manuel Navarrete, fue el letrado responsable de la Gerencia de Urbanismo, de donde fue relevado y actualmente ejerce en la Asesoría Jurídica municipal. En el año 2013, el anterior gobierno local del PP le abrió un expediente por desempeñar la labor de abogado en el sector privado, lo que sería incompatible con su puesto en la administración pública. Se tipificó como una infracción "muy grave" con sanción de suspensión firme de funciones durante tres años y un mes.

Tras escuchar a los testigos, el juez dijo que se produjo una "situación de abuso"

El letrado municipal recurrió a la Justicia para pedir la nulidad de ese expediente disciplinario y denunciar que todo se debía a que era víctima de una "persecución" por parte de los responsables del Ayuntamiento, lo que en términos jurídicos sería una "desviación de poder". Esto es, que los responsables municipales habrían utilizado sus potestades administrativas para satisfacer otros fines.

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo 5 de Granada dirimió este asunto en 2015 con una sentencia en la que anulaba aquel expediente disciplinario y obligaba al Ayuntamiento a abonar a Navarrete todas las cantidades que no recibió durante el tiempo en el que estuvo suspendido. Además el juez analizó con detenimiento esa denuncia de persecución del demandante e hizo consideraciones muy relevantes en su sentencia. Aunque no llegó a anular la sanción por el motivo sugerido de la desviación de poder, en la sentencia señalaba que se ha producido una "situación de abuso" que tuvo "cierta influencia en la resolución recurrida".

A la vista judicial celebrada en 2014 acudieron varios testigos, de cuyas declaraciones "se desprende con contundencia y unanimidad que el señor Navarrete estaba siendo sometido a lo que calificaron como una persecución y que se remontaría en el tiempo a la interposición de la aludida denuncia ante la Fiscalía". El juez da crédito a estas personas, pues agrega en su sentencia que "no puede decirse que tales declaraciones testificales tengan una finalidad espúrea, ni que no gocen de un grado de convicción suficiente". Todos ellos coincidieron en que esa situación que habría padecido el funcionario concluyó con la imposición de la sanción contra él que fue calificada como "desproporcionada, injusta y sin precedentes en el Ayuntamiento".

Navarrete es actualmente uno de los testigos del caso Nazarí (por el que fue detenido el alcalde José Torres Hurtado y otros altos cargos municipales) que ha aportado datos sobre supuestas irregularidades urbanísticas llevadas a cabo por el Ayuntamiento en la última década y con las que habrían favorecido a determinados empresarios. Este letrado ya aireó algunos de aquellos datos que ahora se investigan a través de una denuncia que remitió a la Fiscalía hace años y que fue archivada en su momento. El funcionario y los testigos que declararon en este contencioso aseguraron que ese fue uno de los motivos que propiciaron una serie de agravios hacia el abogado hasta la apertura del expediente disciplinario y su suspensión de empleo. Navarrete denunció al juez una "campaña de acciones coactivas e intimidatorias", apartándole de funciones y tareas.

La Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso del TSJA acaba de dictar una sentencia (fechada el 31 de mayo) en la que ratifica la anulación de aquel expediente disciplinario contra el letrado municipal, que ya había dejado sin efecto el juez Antonio de la Oliva en 2015, aunque fue recurrido por el Ayuntamiento. El magistrado analizó el fondo de la cuestión de la sanción impuesta por el Ayuntamiento y concluyó que había sido "desproporcionada" al ser considerada muy grave.

Para llegar a esa tipificación del más alto nivel en las sanciones se tenían que dar los requisitos de haber desempeñado el ejercicio privado de la abogacía de forma continuada y haber dado lugar a una situación de incompatibilidad con su trabajo. En el primer caso, el juez consideró que la actuación del letrado en dos escritos dentro de un solo pleito fue algo "puntual" y no se podía considerar continuado. Navarrete alegaba que intervino a petición de un amigo sin remuneración por su trabajo. En cuanto a las consecuencias de ese desempeño profesional, el magistrado considera que la labor realizada no comprometió la "imparcialidad e independencia del funcionario" al tratarse de asuntos que no tienen que ver con su trabajo.

De todos modos, aunque la infracción pudiera considerarse leve, la sentencia declaró prescritos los hechos, motivo adicional para declarar la nulidad de la sanción impuesta por el Ayuntamiento y que el TSJA ha confirmado estos días.