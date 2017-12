El Tajo del Pollero, trágica historia

A mediados del siglo pasado se puso de moda en las atormentadas mentes suicidas del momento arrojarse por el llamado Tajo del Pollero, camino de la Fuente del Avellano, en aquellos años muy difíciles de la pos-estúpida guerra incivil, que nuestros padres y abuelos tuvieron la desgracia de sufrir; crisis de subsistencia, ambientes de desesperación, enfermedades mentales, cartillas de racionamiento y lentejas con cocos. Pero lo que nunca supimos con certeza es porqué le llamamos al tajo el Pollero ni cuantos se despeñaron por él, aunque en Granada quedó el desesperante dicho popular "es para tirarse por el Tajo del Pollero". Más leyenda que realidad, pero algo hubo.

Hace exactamente un siglo, en 1917, ocurrió un desgraciado accidente en una taberna de la cuesta del Chapiz; la prensa hablaba de un misterioso suceso protagonizado por un conocido vecino del barrio, propietario de la taberna, persona de pésimos antecedentes, matón de oficio y procesado varias veces por altercados callejeros. Se llamaba Pedro Camilo R. Uclés, alias El Pollero, casado con Trinidad G. Villalón, mujer a la que maltrataba con palizas cada vez que subía borracho a casa. En la misma taberna vivía la suegra del Pollero, a la que también arreaba de vez en cuando. En una ocasión en la que fue tras Trinidad, amenazó con matarla; ella se encerró en una habitación hasta que su propia madre le proporcionó una cuerda para que se pudiera descolgar por el balcón.

El Pollero, fuera de sí, la emprendió a golpes con su suegra hasta que cayó al suelo sangrando por la nariz y la boca. Al día siguiente falleció. Nadie quiso ver lo ocurrido y el Pollero se encargó de que los posibles testigos guardaran silencio con lo que era difícil culpar al asesino. Incluso hubo varios facultativos que se negaron a firmar el acta de defunción, temerosos de las iras del matón y sus amenazas de muerte. Aún así el juez de instrucción de El Salvador (Albaicín) dio orden de detener al Pollero y exhumar el cadáver de la suegra para proceder a la autopsia. La falta de pruebas mantuvo poco tiempo detenido al asesino cuya mala vida posterior acabó cuando, al parecer, se arrojó por el tajo del río Darro que a diario veía desde las ventanas de su casa en la cuesta del Chapiz.

Encontramos otra versión protagonizada por otro arrojado por el tajo. Vivía en el Albaicín una jomadre de familia numerosa. Uno de sus hijos le salió cabezón, pedigüeño y respondón. Su cansina estrategia estaba en chantajear a la madre con la continua amenaza: o me das dinero, o me tiro al río [Darro]. A ella, albaicinera de solera, "jartica" ya del niño, se le "ajumó el pescao" y en gesto de irritante desesperación le gritó: Tírate ya de una vez. Y allá que fue el imbécil obediente camino del Avellano y se tiró por el tajo que desde entonces, dicen, se llamó "del pollero".

No fue el único suicida de aquel tajo hoy casi desaparecido. José G. Ladrón de Guevara, en su Discurso de recepción a la Academia de Buenas Letras, pronunciado en 2004 y titulado Fantasmas de Granada, nos refiere la historia del cascarrabias barbero del Albaicín, llamado Paco el Tres Huevos, que, en un ataque de locura por no conseguir cruzar un loro verde brasileño con una paloma mensajera murciana, con la esperanza de que el nuevo animal diera los recados a domicilio y de viva voz, se arrojó por el tajo; eso sí, después de comerse al loro con arroz y soltar a la paloma. Y yo conocí a otro, aunque los motivos fueron muy diferentes y más relacionados con un problema mental; era zapatero del barrio, un buen hombre; aún viven sus descendientes y educación y respeto mandan. No aconsejo a nadie tirarse por un tajo; y de hacerlo, mejor por el de Ronda. Es más bonito y más seguro.