Tardes de paseos al fresco por el césped del Metro

Domingo, nueve de la noche. Empieza a refrescar en las calles de Granada. Los granadinos aprovechan para salir a tomar el fresco y a pasear. Lo hacen por cualquier sitio... por donde pasa el Metro y por donde no... Así lo demuestra un simple paseo andando por calles como Luis Amador, Avenida de Andaluces o el Campus de Fuentenueva. Los ciudadanos, no dudan en tomar las vías en solitario o en grupo. Una escena que se repite también el lunes a la misma hora, cuando de nuevo los mercurios caen y la vía se convierte en la plataforma perfecta para andar, correr, o cruzar a pesar de que los semáforos estén en rojo porque "creo que no viene nada"... Hasta que viene.

La prueba de que los granadinos todavía no son conscientes de la llegada del Metro es, precisamente, esa despreocupación. El citado domingo, por ejemplo, un perro se rascaba el lomo apaciblemente en el césped que decora las vías camino de la Estación de Tren. Mientras, sus propietarios charlaban tranquilamente en un banco.

Más abajo, casi en el acceso a Fuentenueva, varios grupos de jóvenes caminaban. Unos por la acera. Otros cruzan por cualquier zona sin atender a los colores de los semáforos. Ya en la parada del Campus, las máquinas expendedoras marcan un parpadeante "fuera de servicio" que se contrapone con los carteles informativos que anuncian la "inminente" llegada del siguiente Metro: L1 a Albolote 15 min. La confusión es total.

El mismo recorrido a pie para analizar el comportamiento de los granadinos ante las pruebas del transporte metropolitano en la jornada del lunes arroja los mismos resultados. Aunque en esta ocasión sí pasó uno de los convoys por la zona, los granadinos no son del todo conscientes de su presencia. En la zona de Andaluces, de nuevo, los paseantes de perros toman las vías con tranquilidad mientras una señora espera paciente a que el semáforo que permite cruzar las vías torne a verde. Algo que no pasa en ningún momento y que provoca que la mujer, cansada ya de esperar, decida echarse a las vías. "Yo no sé si esto funciona o no pero, como está en rojo, entiendo que no debo cruzar", detalla la mujer que finalmente decidió echarse a andar ante la prohibición permanente del semáforo. Junto a ella cruzaron otros tantos que ni siquiera miraron si el convoy venía.

Atendiendo a estos comportamientos resulta poco sorprendente que la Junta denuncie constantes invasiones de la vía cada lunes. Es el día que la Consejería informa sobre los avances del Metro en una ciudad que no llega a acostumbrarse a la presencia de los convoys que a pesar de duplicar los kilómetros respecto a la semana anterior no llegan a tener una presencia muy constante en las calles. En concreto, la semana pasada los convoys recorrieron un total de 6.111 kilómetros. En su camino se registraron 67 incidencias de las cuales 57 son ocupaciones de la calzada y diez se refieren a frenadas de emergencia. Así, todavía se dan de manera frecuente las ocupaciones de la plataforma de metro por parte de peatones, bicicletas, ciclomotores, vehículos aparcados e, incluso, operarios de obras ajenos al Metro en la zona de vía única de Armilla.

El martes la situación fue a peor. Una conductora resultó herida tras impactar su vehículo contra un convoy en un cruce de la avenida de la Ilustración en el PTS. Al parecer la mujer no respetó un semáforo en rojo. Desde el primer momento la Junta de Andalucía ha achacado a estas incidencias a los retrasos aunque hay quien apunta a que el nuevo sistema de movilidad está todavía "verde" y hace falta más rodaje para echar a andar oficialmente. El consejero de Fomento, Felipe López, insiste en mantener para julio su puesta en marcha. Sin duda las noches de paseos por las vías tienen que acabar.