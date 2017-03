Telesfora Ruiz niega trato de favor a García Arrabal y defiende la honradez de su hijo

El caso Serrallo ha puesto la lupa en las relaciones del empresario Roberto García Arrabal con los altos cargos del Ayuntamiento de Granada. El foco pasa de la discoteca que se construyó en un terreno destinado a parque infantil al complejo deportivo del Campus de la Salud, que fue también construido por el promotor investigado y al que estuvo vinculado el hijo de la concejal del PP Telesfora Ruiz a través de la sociedad Campus Fútbol Club SL, explotadora de una parte de las instalaciones. Telesfora Ruiz, que encadenó los cargos de teniente de alcalde, concejala de Movilidad y de Medio Ambiente, reconoció ayer a este periódico que su hijo invirtió 3.000 euros en una de las empresas que iban a gestionar las instalaciones construidas por Arrabal, aunque estos "indicios o elucubraciones" no tienen nada que ver con un supuesto trato de favor. "Es joven y, de vez en cuando, invierte sus ahorros en pequeñas participaciones en distintas empresas", explicó ayer a Granada Hoy Telesfora Ruiz, recalcando a continuación que su hijo "no ha tenido ningún vínculo societario o económico con el señor García Arrabal". "Ha trabajado siempre por cuenta ajena y por méritos propios", apunta la concejal el día después de que Arrabal tuviera que declarar por un posible delito de cohecho en la contratación del hijo de Manuel Lorente, ex gerente de Urbanismo, lo que podría sumarse a los otros cinco delitos investigados (contra la ordenación del territorio, prevaricación urbanística, prevaricación, malversación de caudales públicos y fraude en la contratación).

Telesfora Ruiz apunta a que no conocía en detalle la actividad de la empresa y que, tras hablar con su hijo, éste le confirmó que nunca llegó a tener actividad porque fue un proyecto que "no cuajó". Así que "vendió su participación" en una operación que, según la edil, "nunca llegó a materializarse". "Es doloroso que alguien pueda pensar que ha habido un trato de favor a esta empresa por mi parte para recibir favores", recalca la concejal que formó parte del equipo de Gobierno de Torres Hurtado entre 2011 y 2016.

En este punto, Telesfora Ruiz enfatiza que García Arrabal "jamás" le pidió favor alguno y que era una persona conocida, "como tantos empresarios de Granada", pero "nada más". "Es buscar vínculos donde no los hay porque quien me conoce sabe que esta sospecha está fuera de lugar. Tengo 35 años en la función pública con un paso circunstancial por la política y mi bandera es velar por el interés público", continúa, aunque entiende que se sigan haciendo "pesquisas y averiguaciones" para ver si consiguen encontrar un delito del que está convencida que "ni lo hay ni lo van a encontrar".

La concejal del PP tiene dos hijos "absolutamente independientes" desde que son mayores de edad y que viven cada uno por su cuenta. "Afortunadamente ninguno de mis hijos ha necesitado de su madre para trabajar", señala para subrayar a continuación que uno de sus hijos trabaja en la administración pública y otro en la empresa privada, en distintos ámbitos en los últimos once años "gracias a su capacidad y sus méritos". "Todo el mundo que los conoce sabe que han interiorizado los valores que les inculqué desde la infancia, que son el sentido del trabajo y el la honestidad", concluye sobre una supuesta vinculación que fue destapada por el abogado de la acusación popular.

García Arrabal fue preguntado en el Juzgado de Instrucción 2 el pasado lunes por los vínculos con el hijo de esta concejal del PP. La legalidad de estas construcciones son también objeto de investigación por parte del mismo Juzgado en el caso Nazarí, en el que también está imputado el empresario Roberto García Arrabal, el exalcalde José Torres Hurtado y otros cargos políticos y trabajadores del Ayuntamiento, por haber favorecido supuestamente los intereses del promotor.