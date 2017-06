Telesfora Ruiz admite a la jueza que su hijo trabajó en empresas de García Arrabal

La concejal del Partido Popular Telesfora Ruiz ha confirmado a la jueza que investiga el caso Serrallo que su hijo, de 31 años, fue contratado en varias de las empresas del grupo García Arrabal en la época en la que ella formaba parte del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Granada. Admitió este dato durante su reciente declaración como investigada en sede judicial y además aportó un informe de vida laboral, que pone de manifiesto ese vínculo con al menos tres empresas relacionadas con el empresario, también imputado en esta causa.

La edil del PP, ahora en la oposición, declaró ante la jueza que su hijo, de 31 años de edad actualmente, es "independiente económicamente" y que vive en otro domicilio desde hace seis años. Ruiz argumentó que estaba al margen de estas cuestiones y que no fue hasta que salieron las primeras noticias sobre la investigación de los vínculos laborales de su hijo con el empresario García Arrabal en el caso Serrallo cuando ella lo llamó para informarse. "Le dije que me lo explicara, que me trajera su vida laboral y sus documentos para tener yo conocimiento de por qué se vinculaba a mi hijo con este tema", explicó la concejal, a preguntas de la fiscal del caso sobre los vínculos de su familia con el promotor de la discoteca del Serrallo, cuya construcción se investiga en este caso.

Desde 2012 hasta la fecha ha estado empleado en sociedades vinculadas al empresario

Ante estas afirmaciones de Ruiz, la jueza intervino para concretar los datos que estaba aportando y saber con más precisión cuál era la empresa en la que su hijo había trabajado. La edil solo mencionó el empleo desempeñado por su hijo en la empresa que gestionaba el centro comercial (Serrallo Plaza Management SL) desde febrero de 2013 a diciembre de 2014.

Pero en el informe de vida laboral aportado en el acto -al que ha tenido acceso este periódico- aparecen más datos relevantes. Antes de ese empleo, el hijo de Telesfora Ruiz ya había trabajado casi un año (desde marzo de 2012 hasta febrero de 2013) en otra de las empresas de García Arrabal, Forum de Negocios Granada SL. La concejal comparecía ese día ante la jueza por su participación en la votación de la junta de gobierno local de 26 de julio de 2012 en la que se daba luz verde a los usos y horarios necesarios para la apertura de la discoteca. La investigación se centra en dilucidar si García Arrabal, que obtuvo una concesión municipal para hacer un parque infantil junto al Serrallo, recibió trato de favor de los políticos y funcionarios que están imputados en la causa. De tal modo, que finalmente se le permitió la construcción y posterior apertura de una discoteca en ese mismo lugar.

En el informe laboral presentado por la propia investigada también consta que su hijo trabaja desde enero de 2015 y hasta la actualidad en Taler Real State SL, la empresa que actualmente es propietaria de la discoteca del Serrallo, además del centro comercial, el edificio donde el PP tiene alquilada su sede y otros negocios que García Arrabal vendió en diciembre de 2014. Hasta esa fecha la sociedad se llamaba Inversiones Área Sur, aunque los nuevos propietarios cambiaron su nombre comercial. Esta es una de las empresas que fueron registradas por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía el día de la Operación Nazarí (el 13 de abril de 2016).

Aunque el 80% de la vida laboral del hijo de Telesfora Ruiz se ha desarrollado desde 2012 en empresas vinculadas a García Arrabal, el joven comenzó su trayectoria profesional en 2006 y ha trabajado para otras sociedades, entre las que solo destaca, por su duración, los nueve meses de empleo en la empresa de gestión de aparcamientos Empark, donde entró en mayo de 2011, hasta que fue contratado en la sociedad que gestiona el edificio Forum.

Durante la declaración de Telesfora Ruiz, ésta explicó a preguntas de la fiscal que su hijo realizaba tareas de "apoyo administrativo al centro comercial" en una oficina.

Respecto a su participación como concejal de gobierno en las votaciones que favorecieron la apertura de la discoteca en el Serrallo, la edil, como el resto de sus compañeros que también han declarado ante la jueza, dijo que "había un principio absoluto de confianza" y que se limitaban a dar su voto sin conocer los temas que cada concejal delegado llevaba a la junta de gobierno. Es más, especificó que ni siquiera levantaban la mano para votar, pues bastaba su sola presencia.

En cuanto a la que era concejal de Urbanismo, Isabel Nieto, Ruiz dijo que "tenía mucha preparación" y que era una "persona a seguir, que nos daba ejemplo".