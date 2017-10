Teresa Jiménez da un paso al lado, "nunca hacia atrás"

Teresa Jiménez ha sido la secretaria general del PSOE en los tiempos de plomo, en los que tuvo que gestionar el descontento de la población por la gestión de la crisis del Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero. El partido tocó fondo en 2011 y, a fecha de octubre de 2017, deja el partido con el PSOE gobernando en la Diputación y en el Ayuntamiento, además de 108 pueblos, lo que supone que el 75% de los granadinos tiene un alcalde socialista. "Cierro una etapa con el sentimiento del deber cumplido, se acaba un tiempo, pero no mi compromiso", aseguró la secretaria general saliente en el Congreso Provincial, donde señaló que deja el partido "en mejores condiciones, mejor posicionado y próximo con la gente".

Tras señalar que da un paso al lado, "nunca hacia atrás", se transportó al pasado mes de agosto, cuando tomó la determinación de no concurrir a las primarias del partido. "Fue una decisión más acertada de lo que en principio pensé", señaló la dirigente socialista que seguirá en el Parlamento de Andalucía. "Defenderé estas siglas y principios combatiendo las desigualdades y luchando por Granada y su gente como militante, parlamentaria andaluza y miembro del Comité Federal", aseveró para agradecer a toda la militancia la confianza depositada, a la vez que pidió disculpas si en alguna ocasión no supo dar la respuesta adecuada. "En todo momento he procurado encontrar puntos de encuentro desde la honestidad", señaló.

Durante la defensa de su gestión, Teresa Jiménez destacó que se trata de "un buen trabajo colectivo y bien hecho, centrado en trabajar junto a nuestras agrupaciones, alcaldes, alcaldesas, concejales, militantes y colectivos, atendiendo las necesidades, intereses y demandas de esta provincia, mientras denunciábamos y combatíamos las injustas políticas del PP que han castigado a Granada y a Andalucía". De no haber sido así, añadió, "podíamos haber creado más de 100.000 empleos nuevos con los más de 5.500 millones que hemos dejado de percibir con el Gobierno de Rajoy".