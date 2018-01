Terrazas: un negocio en alza que choca con la parálisis municipal

Los trabajadores del área de Ocupación de la Vía Pública están desbordados. A pesar de ser uno de los departamentos más rentables del Ayuntamiento -ingresa 2,1 millones de euros por las terrazas- no tiene personal suficiente para atender a todas las obligaciones que requiere este área y que pasa por tramitar las licencias, pero también una labor inspectora que garantice que la Ordenanza que regula mesas y sillas se cumple. Ante esta situación, la Federación Provincial de Hostelería y Turismo pidió ayer al Ayuntamiento de Granada dotar al área de más recursos. Aunque valoraron la encomiable labor de sus trabajadores, a nadie le escapa que la expansión de bares y restaurantes y la colocación de terrazas en buena parte de ellos requiere de una mayor atención.

Según los datos que baraja la concejalía que lleva Raquel Ruz, en 2017 se solicitaron 972 terrazas de las cuales se aprobaron 901. De estas, 698 se trata de concesiones "renovadas" es decir, cuyos solicitantes ya tenían una terraza. Así, sólo 163 fueron nuevas aunque se controlan 1.400 puntos (para vigilar por ejemplo que locales que cierran y reabren al tiempo no instalen una terraza sin licencia). Estos datos fueron presentados ayer en la comisión de terrazas tras ocho meses en 'stand by'. En dicha reunión, los técnicos (que suman nueve) explicaron que las nuevas áreas donde se incrementan las solicitudes son el entorno de la estación de autobuses y en el PTS. En el resto de la ciudad el nivel de solicitudes se mantiene más o menos similar. En este punto, en la comisión se pidió modificar el callejero fiscal o bien la fórmula de pago según la vía pública que ocupa el establecimiento. Los hosteleros recordaron que hay bares de Plaza Einstein que pagan por una terraza como si estuviera ubicada en Reyes Católicos. "Hay que rebajar la presión fiscal que sufrimos", detalló el presidente de la Federación quien recordó que también se podría modificar el pago por calles o, incluso, establecer tramos horarios. "Resulta inaudito que el área cobre 2,1 millones de euros y el departamento no tenga capacidad para trabajar".

Los hosteleros también solicitaron agilizar los trámites para las concesiones que se realizan con carácter anual a finales de año momento en que tienen que decidir por cuántos meses desean pedir la licencia para los siguientes doce meses. El principal problema es que muchas veces el hostelero pide autorización para colocar un determinado número de mesas pero desconoce si ha sido autorizado hasta varios meses después. En este punto se trabaja mediante declaración responsable.

Los grupos de la oposición llegaron a poner sobre la mesa la posibilidad de que todas estas gestiones se hagan de forma telemática para agilizar los trámites. Esto permitiría incluso ajustar la demanda de terraza según la meteorología aunque de momento es inviable.

Los grupos de la oposición también mostraron su valoración. El portavoz de IU, Francisco Puentedura, abogó por que la asignación de mesas se haga en función también de los metros cuadrados del establecimiento. Asimismo, planteó crear un plano online en Google maps donde cualquier ciudadano tenga acceso a información básica referente a la licencia de cada establecimiento, el número de mesas y sillas permitidas y el espacio. El portavoz de Ciudadanos, Manuel Olivares, pidió reuniones bimensuales para lograr un avance real en la materia -la última fue hace ocho meses- y propuso aplicar la tecnología para agilizar los trámites licencias exprés.