"Toca convertir el 'no es no' en un sí a un proyecto alternativo al del PP"

-¿qué va a encontrar el lector en este nuevo libro?

-Se recogen muy diferentes textos de prensa diaria, de revistas con artículos de fondo, ponencias. Todo ello bajo esa perspectiva de una crítica a la situación actual de la democracia, no sólo de España, que se ve fuertemente contaminada por un cinismo político que lo inunda todo. Eso es contrario a lo que la democracia exige si queremos una democracia decente. El cinismo político viene dado por un capitalismo financiero que podemos calificar también de capitalismo cínico que ni siquiera necesita ya una cobertura hipócrita para dulcificar sus pretensiones de dominio y expansión. En nuestro país también encontramos por desgracia con frecuencia este cinismo político, por ejemplo por cómo se abordan las cuestiones relativas a corrupción. Vemos un PP que sigue en el Gobierno y al que se ha aplicado una especie de indulto político o de amnistía en lo que se refiere a una corrupción sistémica que afecta considerablemente.

-¿Qué grado de cinismo pesa sobre la democracia actual?

-Pesa mucho. Está afectando de continuo porque se hacen declaraciones con un desparpajo e insolencia considerable respecto a los temas más variados que nos afectan. Es una especie de principio de tomas o lo dejas. Lo vemos cuando se discute el sistema de pensiones, cuando se justifica en cierta manera una reforma laboral o se presentan los datos del paro.

-A tenor de la relación del Estado con Cataluña o del Brexit. ¿Se puede decir que las instituciones han implosionado?

-Las instituciones se muestran sobrepasadas, insuficientes para la situación en la que estamos y en muchos casos fuertemente deslegitimadas. No responden a sus elementos fundamentales, a los que justifican su propia razón de ser. El mismo hecho de que los poderes económicos controlen determinadas dinámicas en términos muy duros. Un ejemplo es el caso griego.

-¿Cómo ha vivido los últimos meses en el PSOE?

-Han sido unos meses en los que el PSOE ha tomado unos derroteros que nos ha llevado a un momento delicado. El partido se ha visto sin una capacidad de respuesta suficiente, no sólo por lo que afectaba al secretario general o a la Ejecutiva sino también a la dinámica del partido en su conjunto. Ha tratado de recomponerse y no lo ha logrado porque además de que en las dos últimas generales ha sufrido una pérdida de votos considerable, cuando había que iniciar una aproximación a otras fuerzas de izquierdas para ofrecer alternativas de gobierno a la del PP no se ha conseguido. A Pedro Sánchez se le ató de pies y manos en cuanto a la búsqueda de acuerdos posibles. El pacto con Ciudadanos era la única salida. La resolución que se hizo cerraba prácticamente las puertas a un pacto con Podemos y otras fuerzas de izquierdas o nacionalistas. Eso nos llevó a unas nuevas elecciones y cuando después Pedro Sánchez intenta transitar hacia la izquierda se encendieron ciertas alarmas y operan muchos factores desde dentro y fuera del partido hasta llegar a la situación actual.

-¿Apoya ahora a Pedro Sánchez? Creo que se provocó de manera indecente e injusta la dimisión del secretario general. Es también por esa aproximación a la izquierda que Pedro Sánchez da en su momento, coincidiendo con lo que otros veníamos defendiendo, por lo que en los últimos tiempos ando apoyando su candidatura.

-¿Le augura recorrido?

-Recorrido tiene. ¿Hasta dónde va a llegar? ¿Hasta dónde llegaremos? Ya veremos, yo creo que tiene posibilidades. El recorrido no es fácil si bien hay un amplio sector de la militancia que le apoya y también genera simpatía en varios sectores de la ciudadanía. No es sólo el retomar un hilo tal como quedó en el pasado. Es convertir ese 'no es no' en un sí a una alternativa y un proyecto de transformación. La razón para mantener el no eran sólidas y defendibles en tanto que el PP no muestra señales serias de cambios profundos. Otra cosa son determinadas concesiones.

-¿Prevé una legislatura corta?

-La clave nos la va a dar cómo se va a resolver la negociación del presupuesto. Rajoy está en una posición de ventaja respecto a otros, controla los tiempos y puede alterar el calendario previsible. Al PSOE le puede pillar en una situación complicada si no ha resuelto su liderazgo por eso pensamos muchos que esto debería haberse resuelto con un congreso extraordinario, como mandaban los estatutos, y no dilatarlo en el tiempo.

-¿Serán Patxi López, Pedro Sánchez y Susana Díaz quienes opten a la Secretaría General?

-Por ahora hay dos candidaturas, la de Pedro Sánchez y Patxi López. La de López es sorpresiva pero no sorprendente ya que pudiera pensarse que podría presentarse en cualquier momento. Fue sorpresiva por la inmediatez tras el último Comité Federal sin haberse convocado formalmente las primarias. Eso hizo que determinadas personas al frente de ciertas federaciones del PSOE, alineadas con Sánchez, cambiaran muy rápidamente su orientación y apoyaran a López. Pienso que todo esto son movimientos con cierta precipitación y a ver donde van a acabar. Luego está la situación de Susana Díaz que viene diciendo que puede ser candidata pero no lo confirma aunque hay muchas señales que apuntan a que esa puede ser su intención. Tiene que clarificar eso.

-¿El pacto con Podemos está mal visto?

-Se ha evidenciado que ha habido interferencias notables contrarias a un pacto por la izquierda, concretamente con Podemos. No sólo ha habido un conflicto interno sino una especie de operación de Estado para evitar que determinados pactos se produjeran. Aunque alguna parte del PSOE demostraba claramente que mostraba un diálogo con fuerzas que emergían, los obstáculos han sido muy fuertes. Espero que se aprenda de ello. Hay que ofrecer alternativas a las derechas. Al PP se le suma Ciudadanos que se sitúa cada vez más claramente a la derecha con su definición actual como partido liberal.

-¿Qué le parece que Pablo Iglesias apueste por usted como secretario general del PSOE?

-Ni yo soy candidato a la Secretaría General ni Pablo Iglesias vota en primarias del PSOE. Cuando me presenté a las primarias de 2014 abogué por la necesidad de dialogar con Podemos. A Iglesias no se le escapará que ahora apoyo a Pedro Sánchez que sí ha expresado su voluntad de ser candidato.