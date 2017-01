La Toma salta a Madrid con la disputa de 'patrioterismo rancio' de Iglesias y Aguirre

La conmemoración de la Toma de Granada ha dado la vuelta a España. Además de ser trending topic durante toda la jornada, la polémica celebración llegó a las redes sociales del secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, quién se enzarzó ayer en una discusión con la líder popular en el Ayuntamiento de Madrid, Esperanza Aguirre, por sus desafortunadas afirmaciones en Twitter. La ex presidenta madrileña se congratuló ese día, a través de un comentario en la conocida red social, de la conmemoración de la Toma de Granada hace 525 años asegurando que era "un día de gloria para los españoles". "Hoy hace 525 años de la toma de Granada por los Reyes Católicos. Es un día gloria para las españolas. Con el Islam no tendríamos libertad", escribió Aguirre junto a un emoticono con la bandera española y que acompañó con una fotografía del cuadro de La rendición de Granada. Enseguida estas palabras de la dirigente 'popular' encontraron réplica en el líder de Podemos, quien en la misma red social censuró el "patrioterismo rancio, inculto y reaccionario" de Aguirre por celebrar esa fecha. "Espero que Esperanza Aguirre no admire también los hábitos higiénicos de los Reyes Católicos", comentó.

Pero no quedó ahí la polémica. El comentario de Esperanza Aguirre generó ayer además multitud de reacciones en la citada red social en la que, desde el pasado lunes, hay un encendido debate sobre la Toma.

Por otra parte, los musulmanes de España consideraron ayer que declaraciones como la de Aguirre no ayudan a la convivencia sana y pacífica. "Creo que la historia la dejamos para los historiadores. Tenemos que construir una vida en la que no herir los sentimientos de los demás bajo cualquier concepto", indicó a Europa Press el presidente de la Comisión Islámica de España (CIE), Riay Tatary.

La capital celebró los actos conmemorativos de la Toma de la ciudad por los Reyes Católicos bajo un fuerte dispositivo de seguridad para evitar que se produjesen comportamientos "incívicos". La jornada estuvo marcada por el desfile de Moros y Cristianos de Benamaurel, Cúllar y Zújar que "suavizaron" el tono polémico del acto cívico religioso. En el mismo día, la plataforma Granada Abierta volvió a pedir que se sustituya La Toma por un homenaje a Mariana Pineda en su acto alternativo, dedicado este año a los fallecidos Enrique Morente y Leonard Cohen, y que recordó con versos lorquianos que el poeta también se opuso a esta tradición.