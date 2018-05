Torres Hurtado y otros acusados del Serrallo recurren la fianza millonaria

Aunque el auto de apertura de juicio no admite recurso, los acusados y otros posibles responsables civiles señalados sostienen que la parte de la resolución judicial relativa a la medida cautelar de imposición de la fianza sí admite alegación porque sería propia de un auto diferente.

El abogado del exalcalde plantea que la fianza impuesta como medida para asegurar sus posibles responsabilidades económicas futuras carece de sentido en su caso particular porque se considera "solvente" y "una figura pública y conocida". Sostiene que "no cabe la existencia de ese peligro derivado del paso del tiempo".

Las defensas consideran "excesiva" la cantidad de 2 millones de euros de fianza. En cuanto a la posible demolición de la discoteca y el resto de instalaciones allí construidas, el escrito del exalcalde defiende que no será necesaria esa medida porque el problema, a su juicio, sería el "uso" y no el edificio en sí mismo. Es decir, que la construcción de titularidad municipal podría dejar de ser una discoteca para convertirse en una "ludoteca o guardería".

Los recursos reprochan que no se especifique la responsabilidad económica de cada uno

La jueza que ha instruido este caso, María Ángeles Jiménez, incluyó en su reciente auto de apertura de juicio oral contra los 17 acusados un apartado en el que les reclamaba el pago, en el plazo de un día, de esos dos millones de euros "de manera conjunta y solidaria", "para asegurar las responsabilidades que pudieran imponérseles". En caso de no aportar esas cantidades, advertía la resolución que se les "embargarán bienes en cantidad suficiente para asegurar la suma señalada". Por eso están obligados a presentar una relación de "todo tipo de bienes y derechos de su propiedad".

García Arrabal, en contra de dar información sobre sus bienes

El empresario Roberto García Arrabal, que también se enfrentará al juicio por la construcción de la discoteca del Serrallo en un terreno destinado a parque infantil, ha recurrido la imposición de la fianza de dos millones de euros. A los mismos argumentos que los expuestos por el resto de los principales encausados, suma otro relativo a la obligación de informar sobre sus bienes. La jueza les ha dado como alternativa al pago de la fianza, la presentación de una relación con "todo tipo de bienes y derechos de su propiedad". El empresario se rebela contra esta obligación porque "choca frontalmente contra el derecho del investigado a no confesarse culpable, a no declarar contra sí mismo". El letrado de este acusado considera que ese derecho constitucional es aplicable también a la "negativa a prestar fianza u obligación de comunicar la existencia de bienes so pena de incurrir en delito de desobediencia a la autoridad". Por ese motivo, esta defensa reclama a la jueza que suprima esta parte del auto de apertura de juicio oral contra el promotor. Pide que, en caso de mantener la fianza, sea fijada "en atención a la concreta participación del investigado en la presente causa".