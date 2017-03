Torres Hurtado, citado a declarar como imputado en el caso Serrallo

La prueba pericial que nadie está dispuesto a hacer

La prueba económica fundamental que está pendiente en la investigación del caso Serrallo es una pericial para confirmar los cálculos de la Policía sobre la falta de justificación de más de dos millones de euros que no habría cobrado la ciudad en el ámbito del centro comercial Serrallo. La jueza acaba de pedírsela ahora a la Consejería de Economía de la Junta de Andalucía, después de recibir respuesta de la Intervención General del Estado diciendo que no pueden hacer esa pericial al no disponer de personal especializado para ello. Ya antes había rechazado la misma petición la Cámara de Cuentas de Andalucía, que no se consideraba competente para hacer este informe. Las conclusiones de esta prueba determinarán que la jueza avance en otra serie de medidas como la imputación del interventor.