"Torres Hurtado ya es historia en el partido"

-¿Qué PP imagina para los cuatro próximos años?

-Tenemos dos miradas, una del partido hacia dentro y otra del partido hacia fuera. Nuestra primera propuesta es la limitación del mandato del presidente a 8 años. No es de recibo que el partido más importante de nuestro país pueda tener a una persona que aspira a ser presidente del partido 16 años seguidos y más allá, es algo absurdo. No se puede repetir el caso de que una misma persona sea presidente de la Diputación, senador, concejal del Ayuntamiento, presidente del partido... Es un mal ejemplo y debe haber una limitación porque uno debe centrarse en su trabajo porque de esa manera es imposible hacer bien tu trabajo. En tercer lugar, los diputados provinciales se deben elegir por los alcaldes de las comarcas, no pueden ser designados a dedo porque terminan siendo los representantes del presidente.

-¿Considera que esta es una campaña anómala?

-En democracia todas las elecciones son delicadas. El otro día leí que lo habitual en Europa es que las personas dejen sus cargos por luchas internas de los partidos. Eso está bien y está mal, forma parte del juego democrático, donde no caben las amenazas, que las ha habido, ni las agresiones, que también se han producido. Necesitamos un proceso electoral pulcro. No está siendo un proceso transparente y la actuación del presidente del Comité Organizador, Santiago Pérez, está siendo cuando menos cuestionable.

-¿Ve normal que el presidente regional, Juanma Moreno, se pasee con Sebastián Pérez en plena campaña?

-Normal no es. También podrían habernos citado al resto de candidatos, como Mamen Castillo o yo mismo, para pasear juntos y dar un ejemplo de normalidad en el partido. Es una oportunidad que ha perdido el presidente regional. Algunas cosas me apenan porque tendrá sus consecuencias.

-¿Qué papel le otorgaría en el partido a Sebastián Pérez en caso de ser elegido?

-Sebastián Pérez es senador y tiene mucho que hacer por el PP, su trayectoria y su bagaje no se pueden desaprovechar. No sería inteligente si despreciara a Sebastián Pérez y a las personas que están en su equipo.

-¿Sería usted el candidato a la Alcaldía de Granada para las próximas elecciones?

-Eso es política ficción porque los candidatos los designa la dirección nacional. Si hay una moción de censura decidiremos entre todos el candidato, y si sale Rocío Díaz yo seré el primero en levantar mi mano para que sea la alcaldesa. Personalmente tengo que decir que no me fío de Ciudadanos. La rueda de prensa del otro día parecía más bien un balón de oxígeno de Luis Salvador al candidato Sebastián Pérez. Ciudadanos es nuestro mayor enemigo, aunque haya que negociar con ellos.

-¿Qué papel tiene el exalcalde Torres Hurtado en su candidatura?

-Hay 3.398 afiliados del PP que han manifestado por escrito su apoyo a mi candidatura y ninguno de ellos es José Torres Hurtado. Lo que sí digo es que creo en su honestidad y la justicia pondrá a cada uno en su sitio. Él asumió su responsabilidad política y ya es historia del PP.

-¿Qué datos tiene de cara a la votación del lunes?

-Si hay en torno a 7.900 electores y nosotros tenemos 3.398 estamos en el buen camino. Espero poder llegar a un acuerdo con la candidatura de Mamen Castillo. Estamos en disposición de ganar el próximo lunes y en ningún caso Sebastián Pérez nos va a sacar una diferencia de 15 puntos. Así que es seguro que vamos a tener un mes para debatir, ahora sí con tiempo y tranquilidad.