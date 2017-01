Torres Hurtado reaparece a cinco meses de la 'batalla' interna por liderar el PP

En la cuenta atrás para el congreso provincial del PP -que se celebrará en torno al próximo mes de junio- y en la carrera por la lucha por la presidencia del partido en Granada, el ex alcalde de la capital, José Torres Hurtado, ha reaparecido para valorar todo lo acontecido a raíz de la operación Nazarí (motivada por un presunto caso de corrupción urbanística) que acabó con su dimisión y la que fuera su concejal de Urbanismo, Isabel Nieto. En una cadena televisiva de ámbito nacional, Torres Hurtado reprochó con contundencia el trato dispensado hacia su persona por el actual presidente del PP de Granada, Sebastián Pérez. "A mí, personas del PP de Granada, hablo por su presidente, me han fusilado políticamente en las tapias del cementerio de Granada", lamentó.

El ex alcalde -suspendido actualmente de militancia- criticó también la postura adoptada por el partido tras su detención y posterior declaración ante la Policía. No obstante, acusó directamente a Pérez de los sucedido: "En realidad no ha sido el PP, sino personas del partido en Granada, y el primero, el presidente provincial".

"Esto es un montaje de acuerdos políticos para que saliera beneficiado Sebastián Pérez"La Policía actuó con tal parafernalia [...] porque alguien le dijo que hicieran daño al grupo político que yo dirigía"Cuando se decida si soy culpable o inocente a mí quien me rehabilitará será la Justicia. ¿A qué vendrá entonces el PP?"

En ese sentido, Torres Hurtado fue más allá en el programa La Marimorena de 13TV donde aseguró que "durante los cinco días que pasaron desde mi detención hasta mi dimisión, pedí al presidente provincial del PP que me dejara dar explicaciones, aunque él lo conocía todo muy bien porque estaba en el despacho de al lado. Quería explicarle lo que había pasado porque se estaban diciendo muchas cosas falsas. Pero no me quiso recibir, ni me cogía el teléfono. No quiso escucharme".

El ex regidor granadino incidió en que tras ese intento recibió la llamada del vicesecretario general de Organización del PP, Fernando Martínez Maíllo, "para decirme que tenía que dar un paso atrás porque lo sucedido era muy grave y se acercaban las elecciones generales. Le dije que si yo daba el paso atrás, el presidente provincial tendría que marcharse también de su puesto de concejal, porque no había querido escucharme, ni atenderme. De su boca no ha salido ni una sola vez la presunción de inocencia. Es un hombre con el que he trabajado trece años y no entiendo nada", apuntó Torres Hurtado la noche del pasado domingo quien dijo tener documentación en su poder con la que podría haber justificado que las acusaciones que se le hacía "eran falsas".

El ex alcalde también volvió a abrir un capítulo del que ya se quejó en su día, el "desproporcionado" dispositivo policial que se puso en marcha y su propia detención. "Quisiera saber quién es el político que dio esa orden a la UDEF para que elevara una petición a la titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Granada para esa intervención, porque la Policía no hace las cosas sin una orden expresa. La Policía decidió actuar con tal parafernalia con el auto en contra de la fiscal porque alguien le dijo que hicieran daño al grupo político que yo dirigía".

Torres Hurtado, que también criticó la "doble vara" de medir de Ciudadanos, mostró un documento que la fiscal -fechado un día antes de los registros y su detención- elevó a la juez en el que apuntaba que no procedía llevar a cabo ni la detención del alcalde ni los registros en su domicilio particular o en el despacho municipal. Un argumento que le sirvió para criticar a los mandos políticos de la Policía.

También valoró el hecho de que el grupo municipal del PP -con la ausencia de los ediles Juan García Montero, Fernando Egea, Francisco Ledesma y Telesfora Ruiz- haya votado afirmativamente la personación del Ayuntamiento en el caso Nazarí. "Lo más grave es que la moción la aprobaran algunos de mis propios compañeros de partido, que los he formado yo políticamente. Que me acusen ellos… por favor", concluyó.