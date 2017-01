Tradiciones que ya son y otra que empieza a serlo

El Ayuntamiento de Granada en su campaña de ofrecer una imagen moderna de la ciudad con los festivales que vendrán y la nueva seña de identidad rockera, no ha querido olvidarse del valor de sus más arraigadas tradiciones, que dejó para el último día de exhibiciones. Más que nada porque si el equipo de gobierno socialista quiere que sea real el discurso de la diversidad, tendrá la difícil tarea de hacer convivir en el mismo saco las diferentes sensibilidades que puede dar de sí una ciudad pequeña. Que no son pocas. Y lo cierto es que, aunque la capital no las presentaba como el plato estrella de este Fitur, el trío de presentaciones que formaron Semana Santa, Corpus y Noche en Blanco paradójicamente tuvo un punto más rompedor que las de los días precedentes. En ningún lado está escrito que las tradiciones no puedan ser originales.

La idea de traerse a tres modelos on trajes flamencos, obra de la diseñadora granadina Rosa Peula, y un cabezudo Chorrojumo ayudó a llamar la atención en el stand de Granada, a lo que se sumó la estampa completa formada por las poderosas imágenes que presentan este año Semana Santa, Corpus y Noche en Blanco. Un cuadro que puso de manifiesto que la realización de eventos, del tipo que sean, es la apuesta turística más efectiva. De facto, ningún otro acontecimiento trae tantos turistas a la ciudad como la Semana Santa, que este año tendrá lugar del 9 al 16 de abril. Tradiciones que son y siguen, otras que van camino de serlo como la Noche en Blanco de Granada, que en primavera celebrará su tercera edición.

El Ayuntamiento llevó a tres flamencas y un cabezudo inspirado en Chorrojumo al stand

Abrió el turno la Semana Santa, que este año se dedica al Vía Crucis, la hermandad decana de la ciudad que será la protagonista en el año de su centenario. La imagen del cartel, inspirada en los bellos rincones de la capital, muestra a través de una ventana con rejas la imagen del Señor de la Amargura, titular de la cofradía del Vía Crucis, en su discurrir en procesión, una instantánea que ilustra el cartel, obra de Antonio Orantes.

En cuanto al cartel del Corpus, obra del artista granadino Joaquín Peña-Toro, la imagen es una composición que conjuga tres elementos autóctonos. Se trata del dragón de la Tarasca, pieza fundamental de la pública de las fiestas que es sometido por una típica Manila granadina inspirada en la obra plástica de Federico García Lorca, mientras que al fondo se sitúa la esquina de la Torre de campanas de la Catedral de Granada.

El colofón lo puso el cartel de la III Noche en Blanco que organizará Centro Comercial Abierto en colaboración con el Ayuntamiento. El motivo en este caso son las leyendas de Washington Irving, un embajador universale de la ciudad a través de sus 'Cuentos de la Alhambra'. Para esta edición, que pasa del otoño a la primavera para aprovechar el buen tiempo, se han previsto más de 200 actividades en 100 espacios diferentes con la expectativa de mover a más de 150.000 participantes.