Tráfico intensifica los controles para el gran éxodo de agosto

La operación salida de agosto estará marcada por un calor asfixiante. La Agencia Estatal de Meteorología ha activado la alerta amarilla en distintos territorios de la provincia en un fin de semana que contará con los mercurios por encima de los 40 grados en la Cuenca del Genil. A partir de las semana que viene las temperaturas si serán algo más suaves aunque no bajarán de los 37 de máxima en las primeras jornadas. No obstante el calor no quitará las ganas a quienes este fin de semana arrancan su periodo vacacional y pondrán rumbo a la costa o a la montaña para disfrutar de unos días de descanso.

En total, la Dirección General de Tráfico (DGT) prevé más de 714.000 desplazamientos en la zona oriental de Andalucía (198.000 en la provincia de Granada). Ante esta situación, la DGT ha activado el dispositivo especial de vigilancia y regulación para la Operación Especial de Tráfico para dar cobertura al gran número de desplazamientos.

Por otra parte, el aeropuerto Federico García Lorca Granada-Jaén también siente la llegada del mes de agosto en su actividad. A lo largo del mes contará con una oferta prevista de 93 vuelos y 13.984 asientos, destacando el próximo lunes 31 de julio, con 18 movimientos y 2.616 plazas ofertadas.