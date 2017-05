Trauma recibirá fondos europeos para equipar la UCI, Reanimación y Rayos

El Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha sacado a licitación dos nuevos contratos para continuar con la preparación de los hospitales para ejecutar al completo la 'desfusión'. Licitaciones que se suman a las abiertas hace una semana para obras en Trauma, Campus, Materno y Virgen de las Nieves para adaptar la nueva cartera de servicios diferenciada.

Una vez abierto el trámite de las obras, ahora toca el equipamiento. Ayer los dos contratos son precisamente para suministro de equipamiento y en concreto para el Hospital de Traumatología. Los dos suman algo más del millón de euros, que en este caso será cofinanciado con fondos europeos, con fondos Feder, que se harán cargo del 80% de la financiación, siendo el 20% restante aportado por la Junta.

Esperan tenerlo todo colocado para octubre ya que irá en áreas que no requieren obras

En concreto se trata de los contratos para el equipamiento de "diagnóstico por imagen" y para "soporte vital y críticos", es decir, para las áreas de UCI, la Reanimación (REA) y Rayos.

Para diagnóstico por imagen el importe total de licitación serán 497.699 euros (IVA incluido) y la fecha límite de presentación de ofertas será el 26 de junio. En concreto, según los pliegos, a los que ha tenido acceso Granada Hoy, se sacarán dos lotes para la adquisición e instalación en el área de diagnóstico por imagen de "3 salas de RX-Digital con telecolumna" -por casi 465.000 euros- y un "ortopantomógrafo" -por 32.700 euros-.

Para soporte vital y críticos (UCI y REA), el contrato contempla un presupuesto de licitación de 563.11,92 euros (IVA incluido). La fecha límite de presentación de ofertas es también el 26 de junio. En este contrato de suministro se han creado cinco lotes, cuatro para UCI y uno para la Reanimación. Para la UCI se comprarán 15 respiradores volumétricos (respirador UCI); 1 central de monitorización para cuidados intensivos con registros gráficos de actividad (para 15 puestos) y 11 monitores para UCI-GC. Para la Reanimación, se piden 18 monitores para anestesia y reanimación GC y una central de monitorización de anestesia para 20 puestos.

Según informó a este periódico la gerente del Virgen de las Nieves, Pilar Espejo, esperan que para octubre esté ya instalada esta tecnología ya que se primará en la puntuación de ofertas a las empresas que puedan recortar el plazo de suministro e instalación. Así, aunque el plazo legal de dotación una vez adjudicado es de 3 meses, esperan que esté hecho en un mes y medio y por tanto tenerlo "todo colocado" en octubre o noviembre lo más tardar. Además, "este material va en salas en las que no se había tocado nada y no van obras. La REA, UCI y Quirófanos no se tocaron", por lo que es adjudicar y recibir la dotación, que será toda nueva ya que lo que había antes en el hospital se reutilizó o llevó a otros centros. Se trata, según la gerente, del mayor contrato tras las obras.

Espejo incidió en que con este nuevo contrato se siguen "cumpliendo plazos y los compromisos firmados" entre Salud y las plataformas.