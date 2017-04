El Tribunal Administrativo pasa de tener cinco miembros a ser un órgano unipersonal

No supondrá un gran ahorro, pero sí pretende ser una medida ejemplarizante. El Tribunal Administrativo y de resolución de recursos contractuales del Ayuntamiento de Granada pasará de tener cinco miembros a ser un órgano unipersonal, es decir con un único funcionario adscrito a este servicio. Hasta ahora, cada una de las personas que formaban parte de este organismo cobraba en torno a 500 euros cada vez que se reunían, un gasto que el Ayuntamiento no se puede permitir en sus circunstancias económicas actuales. "Aunque cuantitativamente no sea relevante, sí se inserta esta medida en el marco que ya hemos planteado de contención del gasto", argumentó el concejal de Economía, Baldomero Oliver.

El Tribunal Administrativo es el encargado de resolver recursos, contratos públicos que se presentan ante la administración. El Ayuntamiento cree que es positivo mantener este organismo ya que sin él "nos veríamos abocados a que los recursos que se planteen dentro de este marco se resuelvan por el tribunal de Diputación o de la Junta de Andalucía, lo cual haría que se pudieran retrasar los procesos contractuales", añadió el responsable de Economía. No obstante Oliver recordó que esta medida no es novedosa ya que hay otros ayuntamientos andaluces que también cuentan con este órgano unipersonal. Es el caso de Cádiz, Córdoba, Jaén, Málaga y Sevilla.

"Vamos a poner esta medida encima de la mesa. Es una cuestión que ya dejó caer un miembro de la oposición en el último pleno", dijo Oliver, quien cree que es fundamental hacer una reducción del gasto acorde a la situación económica del Ayuntamiento de Granada.