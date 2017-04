Turismo recrimina al Gobierno que su "desinterés" por el AVE lastra al sector

El consejero de Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía, Francisco Javier Fernández, criticó ayer que "el desinterés" del Gobierno central con "una infraestructura vital" como es la llegada del AVE a Granada "es desolador" y lastra su desarrollo turístico y económico. En el desayuno informativo organizado por Europa Press Andalucía y la Fundación Cajasol en colaboración con Atlantic Copper, Orange y Grupo Abades; el responsable andaluz de Turismo, tras lamentar "el sablazo" del Gobierno en la inversión para Andalucía en su propuesta de Presupuestos Generales del Estado (PGE), incidió en que "es muy preocupante" la situación en la que van a quedar varios proyectos. En concreto, citó, entre otros proyectos "importantes", el AVE a Almería, la conexión Algeciras-Bobadilla, el Corredor Mediterráneo, o la conexión ferroviaria de Granada.

Asimismo, Fernández, hizo hincapié en que "hace falta mejorar la conexión ferroviaria" en Málaga con el desarrollo de tren hacia Marbella, pero opinó que el hecho de que no esté desarrollada esta infraestructura "no daña a la Costa del Sol, que está bien comunicada". Es más, el consejero opinó que la Costa del Sol "no tiene ese problema de articulación si lo comparamos con otros problemas que estamos detectando en Andalucía", insistiendo en la falta de conexión ferroviaria de Granada.

Por ello, abogó por "priorizar" algunas zonas, y aunque "es necesario" en la Costa del Sol, incidió en que "ahora mismo lo que tenemos que pelear es por otras conexiones, como Granada o Almería que sí son básicas para el desarrollo de estas dos provincias".

De igual modo, para el titular andaluz de Turismo, "con toda seguridad", son "los presupuestos más dañinos de los últimos años" con Andalucía.