La UGR, tras Cataluña y Madrid en captación de docentes extranjeros

La Universidad de Granada (UGR) atesora uno de los mejores datos porcentuales a nivel nacional y regional en cuanto a profesorado extranjero en sus aulas. No es una cuestión menor. El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte asume en su Estrategia para la Internacionalización de las Universidades Españolas 2015-2020 que las instituciones nacionales "no pueden permanecer al margen de los esfuerzos que universidades de todo el mundo están haciendo por atraer talento". La internacionalización -"un factor esencial de la reforma para la mejora de la calidad y de la eficiencia de las universidades española", indica el Ministerio- se determina no sólo en función de la movilidad del alumnado. También se describe como la "circulación de cerebros", tal y como recoge el documento ministerial Es decir, en ser capaz de atraer a los mejores docentes a nivel internacional y de realizar 'fichajes' que permitan la mejora en los tan traídos y llevados rankings internacionales.

La UGR, según los datos ofrecidos por el Gobierno recientemente en respuesta parlamentaria al diputado socialista Miguel Ángel Heredia, cuenta con una tasa del 2,2% de profesores e investigadores extranjeros con actividad en el pasado curso 2015/2016. Este porcentaje es de los más altos de Andalucía, superado únicamente por la Universidad Pablo de Olavide sevillana, que cuenta con un 2,8% de personal docente foráneo en sus aulas. La media regional se sitúa en el 1,3%, prácticamente un punto por debajo del dato de la UGR. Los datos regionales permiten determinar que existen dos grandes polos de atracción de talento extranjero, Sevilla -gracias a los datos que tiene la Pablo de Olavide- y Granada. Otros campus, como el de Jaén, apenas cuentan con un 0,3% de profesores extranjeros. De hecho, es el peor dato a nivel nacional. Almería, Cádiz y Huelva se quedan por debajo del 1% -según los datos del Gobierno, están con un 0,6%, 0,9% y un 0,4%, respectivamente-, tasa que sí alcanzan Sevilla y Córdoba, con uno de cada cien profesores extranjero, y Málaga (1,1%).

La Pablo de Olavide tiene el mejor dato andaluz, y Jaén, el peor nacional

A nivel nacional, la media de todas las universidades públicas es del 1,8%, por debajo de nuevo del porcentaje de la Universidad de Granada. La capacidad para tirar del carro se concentra en dos comunidades, Cataluña y Madrid, que son, como es sabido, las que cuentan con universidades mejor posicionadas en los rankings internacionales. Así, de media, Cataluña cuenta con un 3,9% de profesorado y personal investigador foráneo en sus centros. Por campus, dentro de la comunidad existen notables diferencias. Así, la Pompeu Fabra luce un 12,1% de personal extranjero, mientras que la Autónoma de Barcelona acumula un 4,6%, la Politécnica de Cataluña un 3,7% y la Rovira y Virgili se anota otro 3,5%. La de Barcelona suma un 3%, mientras que al mismo nivel que la UGR está la de Gerona (2,2%). Por debajo se sitúa la de Lérida (1,6%).

En Madrid también hay notables diferencias en función de la universidad. La comunidad madrileña, de media, está por debajo del dato de la UGR, con un 2,1% de profesorado extranjero en sus aulas. Despuntan tres campus, Carlos III (5,9%), Autónoma de Madrid (3,2%) y Rey Juan Caros (3%). Sin embargo, la Complutense atesora un 1,4%, la Politécnica de Madrid un 0,8% y la de Alcalá un 0,7%.

Comparar los datos nacionales permiten ver la brecha que existe con otros sistemas de educación superior. En un informe de la Comisión Europea, con datos de noviembre de 2016, se fija que el 3% del profesorado de las universidades de Italia es extranjero. En Portugal se llega al 3,5. En Dinamarca es del 17,1 y en el Reino Unido, del 27,3.

El Ministerio, en su Estrategia, determina que son las universidades las que "deben contribuir a incrementar el atractivo y la competitividad de España en un contexto de competición global por el talento", que no sólo está entre los estudiantes, sino que se relaciona con el resto de figuras de la comunidad universitaria. El mismo documento zanja que la "internacionalización contribuye a la mejora de la educación, el aprendizaje, la investigación, la innovación".