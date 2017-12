La UGR pleiteará con Hacienda por la devolución del IVA de investigación

La Universidad de Granada (UGR) planteará en los tribunales la reclamación que mantiene con el Ministerio de Hacienda para exigir la devolución del IVA por los bienes y servicios pagados por su actividad investigadora. La cantidad que reclama la Universidad asciende, según el calculo facilitado por la gerente, María del Mar Holgado, a unos diez millones de euros.

La de Granada no es la única institución de educación superior que mantiene una reclamación contra la Agencia Tributaria por los criterios para la devolución del IVA vinculado a su actividad investigadora. Varias sentencias del Tribunal Supremo (TS) han dado la razón a las universidades, lo que ha obligado a Hacienda a devolver el dinero. En otros casos, la Agencia Tributaria ha llegado a un acuerdo con las universidades. De hecho, según Holgado, se ha hecho así en otras universidades andaluzas. Sin embargo, la intención de la UGR es reclamar por la vía judicial el dinero en los primeros meses de 2018.

La ley fija que las compras que las universidades realizan para la docencia no tienen derecho a devolución del IVA . La controversia se centra en las adquisiciones para investigación. Aquí se distingue entre investigación aplicada, que supone la realización de trabajos encargados por particulares y se financia con contraprestaciones de quienes encomiendan el proyecto, e investigación básica, que son trabajos teóricos emprendidos para obtener nuevos conocimientos sin una aplicación concreta inmediata y que suelen estar cubiertos con fondos de la propia universidad o ayudas públicas. Sobre la primera, la investigación aplicada, no hay duda sobre el derecho a la recuperación del 100% del IVA. Sin embargo, la Agencia Tributaria separa los gastos que las universidades han hecho para sus actividades de investigación básica, pues considera que es coincidente con la actividad docente, exenta de la devolución del impuesto. Cada año el Ministerio revisa los bienes y servicios adquiridos para separar entre lo que tiene derecho o no a la devolución del IVA dependiendo de si se puede considerar investigación aplicada o básica, pero las últimas sentencias del Tribunal Supremo ponen en cuestión este criterio. En el pleito mantenido por la Universidad de Salamanca por el derecho a la deducción de IVA en la actividad de investigación básica, el alto tribunal le da la razón a la institución de enseñanza superior y confirma que no se puede establecer una vinculación automática entre esta actividad y la enseñanza.