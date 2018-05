La UGR aprueba 236 plazas de docente para el próximo curso

La Universidad de Granada (UGR) aprobó ayer, en consejo de gobierno, la oferta de empleo público de personal docente e investigador para este año 2018. La oferta viene limitada por la tasa de reposición, que es del 100% de las bajas que se produzcan. El cálculo hecho por la UGR indica que esa tasa de reposición en el año 2018 es de 242 docentes. Tras la negociación con los representantes de los trabajadores, ayer se formalizó una propuesta de oferta de empleo compuesta por 141 plazas de titular de Universidad, 31 de profesor contratado doctor y una de catedrático. Además, se convocarán otras 63 plazas de catedrático de Universidad por promoción interna, para "permitir la promoción del personal docente e investigador". En total, 236 puestos.

En el consejo de gobierno de ayer también se aprobó la propuesta de contratación de profesorado ordinario no permanente en el campus de Granada para el próximo curso 2018/2019. En total, 131 plazas entre profesores ayudantes doctores por necesidades docentes (101 docentes), profesores ayudantes doctores por necesidades investigadoras (10), asociados (15) y profesores asociados de Ciencias de la Salud (5).

La aprobación de la oferta de empleo público (OPE) de personal docente coincide con el anuncio del colectivo de profesores ayudantes doctor (PAD) y profesores contratados doctores interinos (PCDi) de convocar una huelga indefinida a partir del 4 de junio. Este paro coincidiría con el periodo de exámenes y evaluación. Los interinos de la UGR (unos 260) anuncian que se unirán a la convocatoria ya formalizada en las universidades de Sevilla (US) y Málaga (UMA) y que comenzará el 28 de mayo y por los mismos motivos. El colectivo manifestó que su objetivo es "dialogar" y que se ha llegado a la decisión de anunciar la convocatoria de la huelga después de que en los últimos meses no se haya dado una solución para estabilizar sus puestos. Señalan que proponen la promoción vía acreditación e indican que acuerdos como el Plan de estabilización del profesorado contratado doctor interino les genera "dudas" ya que "no ha sido publicado". Precisamente en virtud de este Plan de estabilización -acordado en mesa sectorial en septiembre del pasado año- la UGR convocará este año catorce plazas de profesor contratado doctor.

El caso de Sevilla, ésta sería ya la tercera huelga de profesorado para reclamar la promoción de profesores ayudante doctor a contratado doctor vía acreditación. Según declaraciones recogidas por Europa Press tras convocarse el próximo paro la huelga puede afectar "no solo a los exámenes finales de junio y julio sino también a la convocatoria de septiembre", algo que también reconocen en Granada. Al tratarse de una huelga indefinida, podría prolongarse hasta el inicio del próximo curso académico. Estos docentes accedieron a sus plazas de forma interina en 2012, año en el que la tasa de reposición estaba fijada en el 10% de las vacantes que se produjeran. Tras años en situación de interinidad, exigen que se les estabilice y critican que no puedan acceder a determinados méritos -de investigación, docencia y gestión- que se les exigen para acreditarse a titular.