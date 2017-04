Cuatro alumnos de la UGR se clasifican para el 'Valeo Innovation Challenge 2017'

Un equipo de estudiantes del departamento de Electrónica y Tecnología de Computadores de la Universidad de Granada se sitúa entre uno de los 24 equipos seleccionados para la fase de desarrollo en el programa 'Valeo Innovation Challenge 2017', cuyo plazo de incripción finalizó el pasado 31 de enero.

En el evento mundial, dirigido sobre todo a estudiantes que quieren presentar proyectos con propuestas innovadoras para el sector de la automoción, participan 1.628 equipos de 748 universidades y 80 países diferentes. El equipo de alumnos de la UGR es, de hecho, el único clasificado español, el cual, en la segunda fase, recibirá una beca de 5.000 euros para desarrollar su idea. De esta manera, aspiran al premio final de 100.000 euros en la categoría New ways of using cars.

El equipo, denominado ECOpilot, ha decidido trabajar en el proyecto en la Facultad de Ciencias y está formado por cuatro estudiantes de Máster y Doctorado. Todos ellos serán coordinados por Diego Pedro Morales, profesor en los grados de Ingeniería Informática e Ingeniería de Tecnologías de la Telecomunicación.

En septiembre, los ocho mejores equipos defenderán sus proyectos en la sede central de la multinacional de automoción Valeo, ubicada en París.