Un estudio de la UGR 'diagnostica' a Trump trastorno de la personalidad

Una investigación realizada en la Universidad de Granada ha revelado que el actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cumple todos los criterios diagnósticos del Trastorno Narcisista de la Personalidad (TNP), una enfermedad mental que se caracteriza por una tendencia extrema a apreciarse a sí mismo, considerarse distinto y sentirse merecedor de un trato especial. La investigación, que publica la revista Behavioral Psychology /Psicología Conductual, ha sido llevada a cabo por Vicente E. Caballo Manrique, catedrático del departamento de Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico de la UGR, quien vivió durante cuatro meses en EEUU como investigador visitante de la Universidad de Boston, coincidiendo con las elecciones por la presidencia del país.

El DSM-5 es la quinta edición del Diagnostic and Statistic Manual of Mental Disorders ('Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales'), publicado por la Asociación Americana de Psiquiatría. El DSM es una clasificación de trastornos mentales que sirve de referencia a numerosos profesionales de la salud para el establecimiento de un diagnóstico.

Entre los criterios del DSM-5 para el diagnóstico del Trastorno Narcisita de la Personalidad se encuentra el tener un sentido grandioso de la importancia, "algo que sin duda es aplicable a Donald Trump, quien continuamente tiene que distorsionar la realidad y decir que los medios de comunicación se inventan noticias falsas para que esta realidad pueda encajar con la idea grandiosa que tiene de sí mismo", apunta Caballo. "El narcisista no es simplemente bueno, es el mejor. No es grande, es el más grande. No es honesto, es el más honesto. No es humilde, es el más humilde. No construirá un muro con México, construirá el muro más grande y más bonito que se haya visto y nadie construye muros como Trump".

Otro de los criterios de diagnóstico del TNP analizados por el investigador de la UGR es la preocupación por fantasías de éxito, poder, belleza o amor ideal ilimitados, algo que se refleja en el uso desmedido que Trump hace de conceptos grandilocuentes en sus intervenciones, con palabras como "tremendo", "impresionante", "fantástico", "maravilloso", "genio", "asombroso", "especial", etc.

El presidente de los EEUU cree que es especial y único y que sólo pueden comprenderlo, o sólo debería relacionarse con otras personas especiales o de elevado status, lo que es precisamente otro síntoma del TNP. El catedrático de la UGR pone distintos ejemplos de entrevistas en las que se refleja este hecho en Trump, como cuando durante la campaña electoral dijo: "Soy más listo que cualquiera de ellos... y puedo demostrarlo. Todos ellos son tan estúpidos como la gente estúpida que dirige el gobierno en este momento".