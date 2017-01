La UGR abre el plazo para la inscripción a los exámenes del B1 y B2

La Universidad de Granada ofrece de forma gratuita el examen de acreditación lingüística bi-nivel (B1-B2) a sus estudiantes para que puedan optar a acreditar al menos el nivel B1 en una lengua extranjera como se les exige para completar su titulación de Grado. Se trata del examen acreditado al efecto a nivel nacional que se diseña y desarrolla en el Centro de Lenguas Modernas de la Universidad.

Todos los estudiantes de la UGR que aún no tengan acreditado el nivel B1 mínimo que se exige para la obtención del título de Grado tendrán derecho a la exención del precio del examen de acreditación lingüística en una única ocasión. Dado que se tendrá derecho a hacer el examen de acreditación lingüística gratuitamente en una única ocasión, desde la Universidad de Granada recomiendan que no se realice la prueba hasta que no se esté suficientemente preparado para superarlo con éxito.

El examen de inglés tendrá lugar el 10 de marzo de 2017 y el plazo de inscripción está abierto hasta el próximo 27 de enero. Los estudiantes interesados deben solicitarlo al Servicio de Asistencia Estudiantil (SAE) del Vicerrectorado, que emitirá un informe con la recomendación de exención parcial o adaptación y, en su caso, tipo de adaptación que corresponde.