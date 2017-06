La UGR investiga si un catedrático lanzó mensajes homófobos en clase

La Facultad de Medicina, en el campus universitario del PTS, amaneció ayer empapelada con carteles contra uno de sus docentes, al que acusaban de haber realizado declaraciones homófobas en clase. Los carteles iban dirigidos contra el profesor Manuel Gurpegui, catedrático del Departamento de Psiquiatría, y las imágenes incluían su fotografía y textos acusatorios de homofobia y contra su persona. Acompañaban las pancartas un manifiesto firmado por "LXS 300 contra Gurpegui".

Fuentes de la Universidad de Granada confirmaron ayer a este periódico que la institución docente está investigando el caso tras tener conocimiento de los carteles acusatorios y del manifiesto y que estaba ya en manos de la decana de la Facultad, Aurora Valenzuela, y del responsable de Igualdad de la UGR, Miguel Lorente. Se está comprobando quiénes están detrás de estas acusaciones, quiénes son el grupo "LXS 300" ya que no había una versión única de los hechos. Sí confirmaron que desde el Decanato ya se habían puesto también en contacto con el docente afectado.

Al parecer el profesor habría emitido en sus clases comentarios contra los homosexuales y transexuales. En el texto del manifiesto, consideran que "es imprescindible que los alumnos de Medicina reciban una formación de calidad y alejada de prejuicios homófobos y transfóbicos". "Las personas señaladas por los discursos binarios de poder como homosexuales y transexuales no estamos enfermas ni precisamos de ninguna cura, no sufrimos de errores en la identidad sexual ni estamos psicológicamente trastornadas. Que profesores como el Sr. Gurpegui impartan asignaturas y dirijan departamentos de Psiquiatría Médica, adoctrinando a sus alumnos, los profesionales médicos de mañana, con mensajes peligrosamente fóbicos, en los que se vale de estudios que determinan que las prácticas no heterosexuales son estadísticamente anómalas y relacionándolas directamente con hábitos de consumo de drogas, perversión, transmisión de ITS, lo que no solamente es dañino sino intolerable", reclaman.

También aluden en el escrito a referencias a los preservativos "como un medio engañoso y peligros para evitar el contagio de las enfermedades de transmisión sexual a la vez que se promueve la abstinencia como único método seguro, posible y recomendable". Por esto, piden a la UGR que tome medidas.

Quienes sí se pronunciaron fueron la Delegación de Estudiantes de Medicina DEM-UGR, que pese a "apoyar" las ideas que motivaron la acción, mostraron su "condena absoluta a las formas en las que se ha enmarcado la reivindicación". "Consideramos que las imágenes usadas en los carteles dañan la honorabilidad, trayectoria e imagen pública del profesor", por lo que instaron al uso de los organismos de la UGR al servicio del colectivo estudiantil para tratar los conflictos con los profesores.

Con todo, reconocen que los hechos denunciados en este acto "han sido motivo de queja previo de una considerable cantidad de personas que se han sentido ofendidas por la información que este profesor aporta en sus clases", "muy desactualizada y que no refleja la situación actual de las asignaturas". Dicen también que en sus clases "se hace apología de corrientes que incitan al odio hacia el colectivo LGBTQ+". Además, no sería el único profesor que expresa estas opiniones, por lo que piden una investigación profunda.