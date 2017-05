La UGR, lejos del 'top' nacional de universidades con alto rendimiento

La Universidad de Granada (UGR) si sitúa lejos de los puestos de cabeza en la clasificación de universidades españolas elaborada por la Fundación Conocimiento y Desarrollo (CYD), que encumbra a las catalanas Autónoma de Barcelona y Pompeu Fabra como las primeras en un estudio que este año cumple su cuarta edición. La clasificación elaborada por CYD -que ha analizado 69 centros universitarios públicos y privados- sitúa a Andalucía en los puestos de cola. La Fundación ha recopilado información de 33 indicadores, divididos en cinco campos o "dimensiones". Cada indicador, a su vez, recibe una puntuación que puede ser verde (alto rendimiento), amarilla (rendimiento intermedio) o rojo (rendimiento reducido). De los 33 indicadores, la UGR ha obtenido la máxima calificación en ocho ítems: Tasa de graduación en máster (menos de 120 créditos), Tasa de graduación normativa en máster de 60 créditos, Publicación por profesor, Publicaciones interdisciplinarias, Número medio de tramos de investigación, Profesorado funcionario sin tramos, Movilidad estudiantil y Publicaciones internacionales.

En otros diez indicadores la Universidad de Granada se ha quedado en amarillo y en cuatro figura con la calificación más baja: Publicaciones regionales, Titulaciones impartidas en idioma extranjero y Solicitud de patentes en empresas privadas están señalados en rojo por rendimiento reducido. En el resto -otros once elementos- no aparece el resultado de la evaluación por no disponer de datos. Por campos, donde más puntuaciones altas consigue la Universidad de Granada es en Investigación y en Orientación internacional.

Investigación y Orientación internacional son los puntos fuertes

A nivel global, por arriba, la Autónoma de Barcelona cuenta con 24 indicadores de alto rendimiento. Le siguen la Pompeu y Fabra (24), Navarra (20), Barcelona (18) y Rovira i Virgili (17). A la cola, las universidades CEU-Cardenal Herrera, San Jorge y Vic (16) y las de La Rioja, Politécnica de Cartagena y Universidad Internacional de la Rioja (16) figuran con mayor número de indicadores de menor rendimiento en los parámetros analizados.

"Pero la universidad que tiene más indicadores de alto rendimiento no quiere decir que sea la mejor", precisó en la presentación del estudio el vicepresidente de la Fundación, Francesc Solé, que destacó que el estudio muestra que las universidades "aún siendo bastante homogéneas, cada vez son más diversas debido a las presiones de la demanda", en declaraciones que recoge Europa Press.

A juicio del director del estudio, Martí Parellada, señaló que el informe 2017 presenta "pocas diferencias con los anteriores" y ha incidido que "no hay grandes diferencias entre las universidades públicas y privadas, con lo que no es cierta la asociación de mejores y privadas".

En el caso de la Universidad de Granada, sí se ha avanzado con respecto a estudios de la Fundación de años anteriores. Así, en 2015, la UGR únicamente obtuvo la máxima calificación en tres de los 31 aspectos analizados en aquel informe.

A nivel andaluz, en el análisis por ámbitos de conocimiento hay dos universidades que obtienen un número más elevado de indicadores de mayor rendimiento relativo, señala la Fundación. Se trata de Jaén y Almería, que destacan en Ingeniería Civil e Ingeniería Química, respectivamente. Sevilla, por su parte, aparece como una de las cinco a nivel nacional más destaca en la dimensión que valora su contribución regional, indica la Fundación a través de una nota.