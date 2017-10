La UGR 'ata' a sus mejores cerebros y gana atractivo para nuevos talentos

La Universidad de Granada (UGR) aprobó ayer su plan de estabilización e incorporación de investigadores, dentro de la estrategia marcada por la institución de atracción y retención de talento. Se trata de unos de los ejes en los que más se trabaja desde la UGR con el objetivo último de colocarse como una de las universidades europeas punteras en investigación.

El programa de estabilización aprobado ayer en el consejo de gobierno supone revitalizar del documento ya aprobado en 2007. Aquel Plan de dotación de plazas de profesorado para incorporación de investigadores a los departamentos de la Universidad de Granada quedó en suspenso en 2012. "No existen razones objetivas en este momento que aconsejen mantener esta situación", se razonó ayer. Se reconoce de este modo la "valía y el esfuerzo" de los investigadores que han obtenido una plaza en programas "tan abiertos y competitivos" como el Ramón y Cajal, el Plan Propio de Investigación o el European Research Council (ERC) y se expone "el compromiso de la Universidad de Granada con estos investigadores" que ya trabajan en la institución pero que no cuentan con una plaza. Esta situación es la que viene a corregir el plan de estabilización. Éste señala que los investigadores contratados por la UGR que estén incluidos en los programas Ramón y Cajal o European Research Council "generarán la dotación de una plaza" dentro de su área de conocimiento "según la acreditación que posean", ya sea de titular o contratado doctor. Fuentes del Rectorado indicaron que este plan "no afectará este curso a ningún investigador, pues todos los que se encuentran acogidos a estos planes (Ramón y Cajal y European Research Council) terminan su contrato en cursos posteriores".

Se quiere reconocer la "valía y esfuerzo" de los investigadores Ramón y Cajal y ERC

En cuanto al plan de incorporación de profesores ayudantes doctores por necesidades de investigación, podrán participar quienes hayan concluido sus contratos en los programas del Plan Propio de la UGR, en los proyectos I+D+i del Ministerio de Economía, los del programa Juan de la Cierva, Talent Hub y Talentia Posdoc de la Junta de Andalucía y del Marie Curie. "Para las plazas de ayudante doctor por investigación hay 16 posibles peticionarios en este curso", indicaron desde la Universidad, que incidió en que "el número exacto de peticiones" se conocerá a mediados de noviembre.

"El compromiso de la Universidad de Granada con estos investigadores no sólo refuerza nuestra actual posición como polo de atracción de talento y como universidad investigadora referente en Andalucía, garantiza también la incorporación de personal docente e investigador de la máxima cualificación, lo que hace que este esfuerzo no sea efímero sino que sus efectos beneficiosos tendrán continuidad en el futuro", se argumentó ayer.

En el mismo consejo de gobierno se trató, entre otros temas, la creación de escalas propias de personal de administración y servicios (PAS) de la Universidad, y la creación del Consejo de Política Lingüística y del Consejo Asesor de Internacionalización. Por otro lado, se abordó la creación del Instituto Andaluz Interuniversitario en Data Science and Computational Intelligence con la Universidad de Jaén y del Instituto Andaluz Interuniversitario de Investigación Carlos I de Física Teórica y Computacional.