La UGR 'pesca' entre sus mejores alumnos para crear líderes

"Es cierto que tenemos líderes, lo que no sé es si tienen talento". La rectora de la Universidad de Granada (UGR), Pilar Aranda, tiró de ironía en la presentación de la Cátedra Talento y Liderazgo, iniciativa puesta en marcha por la Universidad con el patrocinio de NGA Human Resources. El objetivo de la Cátedra es captar a los mejores alumnos, a los más brillantes, y ofrecerles la posibilidad de desarrollar sus capacidades con el fin de crear líderes. Para ello, la Cátedra cuenta con un programa específico, una incubadora de talento, en el que participarán 20 alumnos, elegidos de entre los mejores expedientes de la UGR, de enero a junio. La iniciativa no es nueva en el mundo de la empresa, pero se trata, tal y como se subrayó ayer en la presentación, de una apuesta pionera a nivel universitario español y con muy pocos casos previos a nivel europeo.

El director de la Cátedra, Alberto Aragón, puso como ejemplo el espíritu de la multinacional Apple. Cuando se le preguntó a Steve Jobs qué hacía especial a su compañía, éste dijo que "era muy fácil". Sólo contrataban a aquellos que querían hacer lo mejor. Javier Delgado, responsable de estudiantes de la Cátedra, expuso que los 20 elegidos saldrán de una selección previa de 40 matriculados de doce grados y cuatro másteres. Los 20 participarán en el "programa estrella" de la Cátedra, de Aceleración de Competencias Profesionales, indicó la coordinadora de la iniciativa, Lola Vidal. En ese programa se proveerá a los jóvenes de herramientas para que sean capaces de "dar" su "mejor versión". Para ello, contarán con dos sesiones de formación "basadas en neuroeducación". También se han programado cinco sesiones de coaching, en las que profesionales les ayudarán a marcar metas y "planes de acción" para lograrlas. Por último, el programa se completa con sesiones de trabajo con "directivos de alto nivel", mentoring, en los que se salvará la "brecha" entre el mundo universitario y el de las empresas, según abundó, Aitor Vinos, vicepresidente de NGA Human Resources.

Toda esa es la teoría con la que, a partir de enero, convivirán los 20 estudiantes seleccionados, Bruno Castillo, uno de ellos, suma once matrículas de honor tras haber cursado 39 asignaturas del grado de Administración y Dirección de Empresas. Participar en la incubadora de talento "me viene bien", asegura, al tiempo que reconoce que no tiene una idea fija de hacia dónde encaminar su futuro profesional y que no se cierra ninguna puerta. Juan Antonio Villatoro, de Estadística y con siete matrículas de honor sólo el pasado curso, también recibió el correo que le invitaba a entrar en el programa. "Es una oportunidad que tienes que aprovechar".