La UGR prepara un protocolo de atención para alumnos transexuales

El próximo mes de septiembre, la Universidad de Granada (UGR) prevé aprobar en consejo de gobierno un protocolo para atender las demandas del colectivo transexual, transgénero e intersexual. Con este paso, la UGR será la segunda en Andalucía, tras la Universidad de Málaga, en fijar una normativa que permita a los alumnos y personal de administración, servicios o docente e investigador trans determinar con qué nombre quieren ser identificados en la Universidad. Según explicó la vicerrectora de Responsabilidad Social, Igualdad e Inclusión, Teresa Ortega, "de lo que se trata es de dar respuesta" a la ley aprobada por la Junta de Andalucía en 2014 para la no discriminación por motivos de identidad de género. "Creemos que para el otoño" estará aprobada la normativa de la UGR que especificará los pasos a dar para que el alumnado y la plantilla universitaria trans pase a ser identificada por su nombre social, y no por el asignado al nacer y que, normalmente, figura en el DNI o en elementos como carnés estudiantiles, listados o censos de procesos electorales. También se abordará la posibilidad de que se facilite el nombre elegido a las empresas o entidades en las que los estudiantes hacen prácticas o incluso que aparezcan iniciales en lugar del nombre oficial en la expedición de títulos.

"Se trata de un complemento al protocolo contra el acoso" que ya existe en la UGR, explicó Ortega, que incidió el trabajo desarrollado por el equipo de gobierno para avanzar en "la senda de la diversidad".

La Universidad de Málaga ha sido la primera en facilitar el cambio de nombre

Desde la Federación Andaluza Arco Iris, su presidente, Gonzalo Serrano , explicó que la norma estatal, de 2007, exige dos años de tratamiento hormonal y una certificación médica para cambiar el nombre en el DNI. La ley andaluza, de 2014, recoge el derecho a la autodeterminación del género, lo que implica que el trato que debe dar la Administración debe garantizar que se respete el nombre social, el elegido por esa persona para ser identificada, que puede no coincidir con el que aparece en el DNI. Sin embargo, el carné de identidad sigue siendo el documento de referencia para expedir títulos o en determinados procesos administrativos. "El protocolo determina que se emplee el nombre de uso común" en lugar del legal siempre que se trate de documentación de la UGR y, en el caso en el que esto no sea posible -como el título universitario-, recurrir a las iniciales. Esta medida beneficia sobre todo a quienes no hayan finalizado el proceso para cambiar su nombre en el DNI o quienes no quieran cumplir con las exigencias de la norma estatal, como hormonarse.

Desde Arco Iris se valora de forma positiva el trabajo desarrollado hasta ahora por la UGR. "Sabemos que llevan un tiempo hablando con la Academia de Identidades de Género" para solventar los flecos pendientes que puedan quedar, indicó Serrano.

La Universidad de Málaga ha sido la primera en aprobar un protocolo de estas características. La normativa fija que, tras la comunicación del alumno, en tres semanas finalizará el proceso de cambio de nombre. El trámite es gratuito, garantiza la confidencialidad e implica modificar la información de los ficheros y bases de datos de la Universidad para que eliminar cualquier referencia al nombre anterior de esa persona.