La UGR sigue lejos del top nacional de universidades con alto rendimiento

La Universidad de Granada (UGR) se mantiene un año más lejos de las primeras posiciones en la clasificación nacional de instituciones de educación superior de mayor rendimiento. Por delante de la casi cinco veces centaria Universidad granadina, las catalanas (Autónoma de Barcelona, Pompeu Fabra, Girona), las madrileñas (Carlos III y Autónoma de Madrid) , Navarra y Deusto y también centros andaluces como la Universidad de Córdoba o la Pablo de Olavide, según la clasificación hecha pública el pasado miércoles en Madrid por la Fundación Conocimiento y Desallorro (CYD).

El Ranking de la Fundación CYD analiza en esta quinta edición el rendimiento de 73 universidades españolas (cuatro más que en 2017), que representan el 87% del total de universidades del país que imparten enseñanzas de grado. En total, se examinan 22 ámbitos de conocimiento y 2.235 titulaciones. La Universidad Autónoma de Barcelona y la Universidad de Navarra son, según la Fundación CYD, las mejores universidades para cursar un grado, seguidas de la Universitat Pompeu Fabra, la Carlos III de Madrid y la de Girona. Hay que bajar hasta al puesto 20 para encontrar una institución académica andaluza, en concreto la Universidad de Córdoba. Y hasta el 41 para encontrar a Granada. En el 48, la Universidad de Huelva; y en el 50, la de Sevilla. A continuación, en la posición 51 está Almería; y Málaga, el 58. La de Jaén y Cádiz se sitúan entre las diez últimas posiciones de la lista. A diferencia de otras tablas similares, esta clasificación sí tiene en cuenta el tamaño de las universidades, de ahí que instituciones pequeñas como la UPO se sitúen por encima de otras mucho más grandes como la Universidad de Granada o la Hispalense.

"El objetivo del Ranking CYD, desde su concepción, es aportar una mayor transparencia sobre la universidad española gracias a un enfoque multidisciplinar, ya sea para medir el rendimiento universitario, hacer comparaciones o tener puntos de referencia. La información que aporta permite a estudiantes y familias, además de a empresas, docentes, gestores universitarios y administraciones públicas competentes tomar decisiones mejor informados relacionadas con su vocación, con sus diversos intereses o responsabilidades", apuntó Francesc Solè, vicepresidente de la Fundación CYD, que fue creada en 2002 por Ana Botín, presidenta del Banco Santander, en declaraciones recogidas por Europa Press.

Este estudio contempla 34 indicadores diferentes, que se agrupan en cinco grandes grupos: enseñanza y aprendizaje, investigación, transferencia del conocimiento, orientación internacional y contribución al desarrollo regional.

La UGR obtiene un "alto rendimiento" en ocho de los 34 indicadores: fondos externos de investigación (liquidados), publicaciones por profesor, publicaciones interdisciplinarias, movilidad de estudiantes, tesis doctorales internacionales, publicaciones internacionales, prácticas en empresas de la región y fondos de investigación regionales. También obtiene la mejor calificación en número medio de tramos de investigación y en profesores funcionarios sin tramos, indicadores que no se han considerado en el baremo final por no ser aplicables a todas las universidades. Se trata de una mejoría con respecto a los datos de la pasada edición, cuando obtuvo el mayor distintivo en cinco indicadores. Esta mejora, sin embargo, no implica que se haya avanzado en la clasificación. El pasado año no se dispuso de datos en once campos, mientras que en esta edición sólo un indicador no se ha puntuado. Así, el crecimiento de los ítems señalados con mayor rendimiento viene aacompañado por el crecimiento de los indicadores en los que el rendimiento ha sido menor. Si el 2017 fueron cuatro, en 2018 son nueve: publicaciones regionales, titulaciones impartidas en idioma extranjero (tanto en máster como en grado), ingresos de formación continua, solicitud de patentes con empresas privadas, publicaciones con empresas y fondos externos de investigación (captados).

Con respecto a la edición de 2015, cabe destacar que la UGR obtuvo ese año la máxima calificación en tres de los 31 aspectos analizados en aquel informe.

Por indicadores, la UGR ha obtenido sus mejores resultados en Investigación y Orientación Internacional, así como en Contribución Regional. En Enseñanza y Aprendizaje y Transferencia del Conocimiento se presentan como los ámbitos en los que se registran peores datos.

Para el vicepresidente de la Fundación CYD, Francesc Solé, este ranking demuestra que las universidades españolas han "resistido" tras años de falta de recursos financieros. "En un momento determinado en el que han caído los recursos de la universidad y ha habido normas como la imposibilidad de la sustitución de profesorado, en esta situación, lo razonable es que la universidad española hubiera ido para atrás de forma notable". Solé cree que junto al aumento de la financiación, la mejora de la autonomía de las universidades podría mejorar sus rendimientos.

Los datos acumulados revelan que desde 2015 ha aumentado un 50% las patentes concedidas por el profesorados de las universidades españolas, un 21% las publicaciones por profesor y un 20,5% las publicaciones regionales, como resultados más destacados. Por el contrario, el número de profesores extranjeros se ha reducido un 8,5%, los fondos privados un 4,3% y los fondos de investigación regionales un 3,5%.