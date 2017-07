Estados Unidos se rinde al kalimotxo

Las Fiestas de Sanfermín en Pamplona se celebran del 6 al 14 de julio de 2017. Comienzan oficialmente en la plaza del Ayuntamiento con el famoso cohete anunciador, conocido como El Chupinazo. En el programa de fiestas destacan los encierros y la feria taurina. Todos los días a las 06:45 de la mañana los festejos comienzan con 'las Dianas' donde la banda de música municipal recorre las calles del Casco Viejo para el deleite de los más madrugadores... y también de los que aún no han ido a dormir.

Y sin duda, el otro gran protagonista de estas fiestas es el vino, producido en cantidad y con altísima calidad en tierras navarras… Aunque a veces estos matices no se aprecien mucho mezclado con cola para dar lugar al igualmente famoso internacionalmente kalimotxo. La popular bebida de vino y refresco de cola va asociada para muchos a una etapa de la juventud en parte no muy agradable. El particular sabor dulce y alcohólico de esta combinación despierta en el recuerdo ciertas noches frías en que no se tenía suficiente dinero para entrar en las discotecas y los encuentros con los amigos se desarrollaban en los lugares más recónditos de los parques. Debido a su condición marginal, propio de reuniones en parte clandestinas, es difícil encontrar en el kalimotxo algo de exótico, pero lo cierto es que su estatus fue en un principio muy distinto al que hoy conocemos. Se atribuye la creación del término al grupo vasco Antzarrak en las fiestas de San Nicolás de 1972 en el Puerto Viejo de Algorta. Los miembros de esta cuadrilla reconocen que no inventaron la mezcla, aunque su condición era muy minoritaria "solo de señoritos de Bilbao y particularmente 'de agentes de cambio y bolsa'. De hecho, la bebida se conocía por aquel entonces con el nombre de 'Rioja libre".

"Se tira… yo qué sé, una cosa así como así, y el resto, Coca Cola". No existen recetas

A pesar de lo que se cree, es difícil certificar que el kalimotxo sea un invento nacional ya que la mezcla de vino tinto y refresco de cola existe en muchos otros países. En Argentina recibe nombres como rocanrol, cascarudo o vino con coca; en Brasil lo llaman vinhoca; en Chile se conoce como jote; en Uruguay vino cortado, y así podríamos seguir con un largo etcétera. El libro For God, Country & Coca-Cola, del americano Mark Pendergrast habla incluso de cómo los italianos emigrados a los Estados Unidos mezclaban el Chianti que habían traído de su añorada península con los refrescos de cola del nuevo mundo.

Con todo, se entiende que cuando los americanos llegan a nuestro país, busquen en la sangría o en el kalimotxo dos combinaciones en las que indagar en la esencia de 'lo español', como sucede con el flamenco o el espectáculo taurino. Para el New York Times el kalimotxo funciona, la cantante Eilen Jewell le ha dedicado una canción e incluso una empresa americana comercializa Motxo, un kalimotxo que se vende como artesanal y en botella. De lo que no hay duda es que esta bebida, que para nosotros es particularmente barata, tiene mucho calado en Estados Unidos.

¿Cómo se prepara el kalimotxo perfecto? Pues si seguimos las indicaciones de la cuadrilla Antzarrak en un vídeo emitido por la televisión pública vasca, basta una botella de vino y otra del popular refresco. ¿Cantidades? Según Agustín Martínez 'Tintxo', uno de los componentes: "se tira… yo qué sé, una cosa así como así, y el resto, Coca Cola". Es decir que no existen recetas, todo se hace a ojo de buen cubero.

Se asegura que el "cal-ee-MO-cho" es una bebida ideal para las lentas mañanas del fin de semana. No obstante, Tintxo destaca que es importante "que no sepa más a vino que a Coca Cola. Es igual que los cubatas. Cuando flota el hielo: ya está, Una vez que ha flotado el hielo, paro de tirar el vino, y luego Coca-Cola".

Resulta lógico que semejante receta no se pueda presentar en tales condiciones en un medio extranjero a la caza y captura de una pócima traída de fuera. De este modo, el blog Food 52, tomando como referencia el libro Joy the Baker Over Easy de Joy Wilson, nos muestra una alternativa de mucho más postín.

Lo primero que tiene que saber cualquier hablante nativo de la lengua de Shakespeare es cómo se pronuncia esta palabra endemoniada. Toca practicar con esmero la transcripción fonética: "cal-ee-MO-cho".

Para los americanos, el vino debe ser un Rioja y el refresco de cola puede llevar aromas. Se define a la bebida como todo un 'Spanish cocktail' y se dan algunas claves: una parte de vino, otra de refresco azucarado de cola y mucho hielo. Hasta aquí todo más o menos normal, pero poco a poco comienzan los virajes que suceden cuando una receta traspasa sus límites geográficos. Según Food 52 hay que añadir un buen chorrito de lima, y el "vino barato" que se debe emplear es un Rioja o un vino italiano de mesa. El kalimotxo es también para ellos un "delicioso acompañamiento para el brunch del mediodía".

Se proponen además toda una lista de posibles añadidos: Si se le echa lima se pueden incluir hierbas como la albahaca. Si nos decantamos por el limón, se puede usar el romero o el tomillo. Igualmente se debería decorar la mezcla con rodajas de estos cítricos.

También se invita a incorporar algunos extras como un toque de vermouth o de 'amaro' italiano.

Y si se quiere servir en grandes cantidades, se recomienda ofrecerlo en una fuente de ponche, típica de los Estados Unidos, con multitud de trozos de cítricos flotando en la superficie. Se aconseja, por último, experimentar con refrescos de cola con sabor (¿se refieren a los de vainilla o a los de cereza?) para equilibrar el gusto del vino de mesa.

No hay duda de que la propuesta rompe la ortodoxia. En una época en la que la venta de vino ha descendido significativamente en nuestro país, ¿se puede estimular su consumo con la reinvención del kalimotxo, tal y como están haciendo los americanos?