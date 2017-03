Urbanismo anula el decreto que regula el aforo de las discotecas

La Sala Prince podría estar más cerca de la apertura. Aunque sus propietarios han preferido no hacer ninguna declaración al respecto, la discoteca habría logrado la razón en la batalla legal emprendida contra el Ayuntamiento a cuenta de los aforos. Así lo relataron ayer fuentes cercanas a la sala de fiestas que además esta semana ha recibido otra buena noticia. El Ayuntamiento ha suprimido el decreto de las discotecas promovido por la ex concejal de Urbanismo, Isabel Nieto, y matizado por la edil del PP, Telesfora Ruiz, que regulaban las ampliaciones del espacio y el aforo.

Según explicó ayer el concejal de Urbanismo, Miguel Ángel Fernández Madrid, el Plan Centro prohibe la creación de nuevas discotecas. De forma paralela, la Ley de Ordenación de Urbanística de Andalucía recoge que las ya existentes quedan fuera de regulación y únicamente pueden hacer obras de adecuación del espacio. No se puede ampliar la superficie. Sin embargo, tal y como detalló el edil, la ex concejal del Ayuntamiento, Isabel Nieto, hizo un decreto que permitía aumentar en un 25% la superficie y el aforo. Después, tras la llegada de Telesfora Ruiz, al área de licencias, se lleva a cabo una matización que "impide la ampliación del aforo". Esta medida, estuvo motivada en cierto modo por las presiones de las plataformas vecinales en torno a la discoteca del Realejo que deseaban el cierre de la sala Prince. "Se redujo a 240 pero ya existía un informe de Medio Ambiente que permitía unas 600", afirmó Fernández Madrid. Ahora, el Ayuntamiento ha decidido derogar este decreto porque, según el concejal tanto el espacio como el aforo no son cuestiones urbanísticas que se puedan regular desde el planeamiento. "El aforo lo regula el código técnico; no existe un aforo urbanístico", matizó el edil quien cree que esta derogación beneficiará y perjudicará a los vecinos del Realejo y a los propietarios de la discoteca a partes iguales.

Los vecinos denunciaron al Ayuntamiento por supuestamente autorizar las obras que excedían la superficie. Pero, por otro lado, la discoteca denunció al Ayuntamiento porque el decreto que "reinterpreta" el Plan Centro estaría sostenida al decreto se contradice con un informe de Medio Ambiente que aprobó 600 personas. Ahora, según fuentes cercanas, se le habría dado la razón a la sala lo que podría suponer que la discoteca iniciase su actividad con un aforo mayor del deseado por los vecinos de forma legal. En su web, ya hay un concierto programado.