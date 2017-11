Urbanismo intentará actualizar el PGOU tras dos décadas de vigencia

La ciudad crece y las necesidades de los granadinos cambian pero el Plan General de Ordenación Urbana no les acompaña. Aprobado el 9 de febrero de 2001, este instrumento de planeamiento ha quedado completamente obsoleto dieciséis años después sin que el PP haya logrado durante su largo mandato su renovación ( pesar de contar con mayoría absoluta en dos legislaturas). El último intento fue en 2007 de la mano del concejal de Urbanismo, Nino García-Royo. Sin embargo el plan se quedó a las puertas y no pasó de la aprobación inicial. En 2010 el PP lo dejó en stand by. Urbanismo pudo tirar mediante innovaciones puntuales. Esto ha conllevado que en los últimos años se hayan realizado cambios y reinterpretaciones que dejan patente la necesidad de renovar este documento para adaptarlo a las verdaderas necesidades de Granada.

Aunque la empresa no resulta nada sencilla, el equipo de gobierno socialista ha decidido lanzarse a la piscina. La pasada semana el alcalde de Granada, Francisco Cuenca, firmó un decreto para activar la redacción del plan. En concreto dio orden para el inicio de los trámites para la revisión y redacción de un nuevo PGOU al considerar que el vigente por "el tiempo transcurrido, la crisis y a los últimos avances técnicos en materia de sostenibilidad requiere de una revisión profunda para acomodarlo a las exigencias actuales". Así lo explicó ayer el concejal de Urbanismo, Miguel Ángel Fernández Madrid, quien reconoció que son conscientes de que este proceso es lento y no acabará en este mandato.

No obstante, Fernández Madrid admitió que se trata de una asignatura pendiente imprescindible en una ciudad cuyas necesidades distan mucho de lo establecido en 2001 sobretodo, teniendo en cuenta que por medio ha estallado una crisis económica de enormes consecuencias para el sector de la construcción a lo que se suma la operación Nazarí que cuestiona reinterpretaciones del plan realizadas durante la etapa popular. El actual PGOU ha sufrido numerosas modificaciones para adaptarse a normativas urbanísticas posteriores como la propia Ley de Ordenación Urbana de Andalucía ha llegado el momento de poner orden desde la raíz en el área de Urbanismo de Granada para rediseñar una ciudad que pierde población cada día con políticas mediante "regeneración y rehabilitación de viviendas, movilidad sostenible y la ampliación de zonas verdes".

El proceso, que se inicia bajo la coordinación de la Dirección General de Urbanismo, empieza con la elaboración de un diagnóstico de la ciudad. Para ello se ha previsto la constitución de una Oficina de Revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Granada para lo cual se contratará a un urbanista. En este sentido, el concejal reconoció que este documento deberá afrontar la modernización de la ciudad con una apuesta clara por el desarrollo equilibrado del centro histórico y de los barrios a través de la rehabilitación o la regeneración social y de un nuevo sistema de movilidad más sostenible para frenar la contaminación para lo que también se ha preparado el Plan de Calidad del Aire. Pero también resulta imprescindible la revisión de los planes parciales o realizar un diagnóstico de los equipamientos en los barrios para garantizar que existe un equilibrio.

El concejal, que recordó que tanto PP como Ciudadanos han reiterado recientemente la necesidad de actualizar el plan, remarcó que va a hacer falta mucho consenso para lograrlo. " Va a exigir dotes de diálogo y capacidad de llegar a acuerdos para que cada grupo presente su modelo de ciudad", detalló el edil que también remarcó el alto coste que supone. "El coste del PGOU de Málaga ha superado el millón de euros", dijo el edil consciente de que las arcas municipales están muy debilitadas. La actualización permitirá grandes logros como desatascar los planes parciales, concretar los decretos de interpretaciones que se han llevado a cabo en los últimos años, sin olvidar la necesidad de aplicar la normativa de ruido y de mejora de la calidad del aire para hacer una ciudad más habitable.