Urbanismo propone 'naturalizar' el río Genil hasta la Inmaculada

El debate de devolver el estado natural el Genil está abierto desde que en el año 1995 el cemento sepultó la vegetación durante la remodelación del río. Sin embargo, veintitrés años después, el proyecto de devolver la tierra, las plantas y las piedras a este medio natural defendido por colectivos como Ecologistas en Acción ha cogido más fuerza. Tanto es así que ayer el concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Granada, Miguel Ángel Fernández Madrid, anunció en rueda de prensa que la capital va a solicitar a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) la 'naturalización' del río para acabar con los problemas de insalubridad que arrastra desde hace décadas y para que los vecinos puedan disfrutarlo.

Según explicó el concejal, el alcalde de Granada, Francisco Cuenca, va a enviar una carta tanto al delegado del Gobierno como al presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir para pedir una cita en la que puedan ponerse a trabajar desde el diálogo, la lealtad institucional, con el fin de lograr entre todos el mejor proyecto para la ciudad de Granada".

Se da la circunstancia de que el pasado verano tanto el alcalde de Granada como el concejal de Urbanismo dieron una rueda de prensa en el entorno del río para exigir a la CHG medidas integrales para acabar con la suciedad del río. Aunque la competencia de la limpieza de los ríos a su paso por los términos municipales es de los ayuntamientos, una intervención integral podría acabar con los problemas de insalubridad y malos olores. En este sentido, Fernández Madrid recordó que la CHG tiene previsto un realizar una inversión de 6,5 millones de euros para el reacondicionamiento de los cauces de los ríos Genil y Darro. "En marzo del año pasado volvieron a decir que se ultimaba la licitación por valor de 3,5 millones para el Genil. Pero ni una cosa ni la otra, Granada no ha recibido ni un sólo euro de los comprometidos por el Gobierno de España y entendemos que ya toca pedirlos para afrontar una remodelación que es fundamental para nuestra ciudad", remarcó el concejal.

Ante esta situación, lo que plantea el Ayuntamiento es una reunión con la CHG, la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía y Emasagra pero también incorporar a la Universidad y a colectivos como Ecologistas en Acción que defienden que el Genil "será un corredor fluvial que progresivamente vaya ganando calidad ecológica".

Este periódico preguntó por la posibilidad de llevar a cabo esta transformación a la CHG. Sin embargo por el momento no se ha posicionado a favor o en contra. Lo que sí está en marcha es el Proyecto Saneamiento Ambiental del Río Genil en Granada Alternativa Lámina de Agua estancada (en tubería forzada) que permitirá garantizar la acumulación de agua para riego lo que evitará la necesidad de embalsar agua en el entorno urbano mediante las compuertas. No obstante, según indicó la CHG, este proyecto no se encuentra aún aprobado técnicamente.

Así el debate de naturalizar el río Genil ha quedado abierto. Lo positivo es que la intervención en un principio no implicaría levantar el hormigón. Tal y como detalla el informe de Ecologistas en Acción, la naturaleza podría volver al río sobre el propio asfalto mediante el control de expertos. En este sentido, el concejal de Urbanismo remarcó que la idea es que el tramo que discurre hasta la Clínica La Inmaculada tenga un aspecto de "aguas bravas" donde además el agua pueda albergar vida. Una cualidad importante después de la aparición de una nutria en la zona.

intervención.La gran remodelación del río Genil tuvo lugar en 1995. Sin embargo, desde entonces está abierto el debate. El agua acumula una gran cantidad de lodo debido al sistema de compuertas. El Ayuntamiento se encarga de la limpieza mediante un convenio con Emasagra pero desea un proyecto más integral para ganar en limpieza y hacer del río un espacio para los vecinos.