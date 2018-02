Urbanismo tendrá que revisar con lupa el expediente de Obispo Hurtado

El portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Granada, Francisco Puentedura, registrará hoy una solicitud de información para conocer en profundidad los expedientes que dieron luz verde a la venta de los terrenos donde el ex alcalde de Granada, José Torres Hurtado, y la ex concejal de Urbanismo, construyeron tiempo después su vivienda. El concejal pedirá una copia ante esta nueva presunta irregularidad que, inmersa en el caso Nazarí, demuestra a juicio del edil "la trama que el PP tuvo en Urbanismo que negó durante diez años el poder construir a esta congregación cuando los derechos urbanísticos se lo permitían para luego comprar barato el solar y construir en ellos".

El portavoz de IU cree que las últimas investigaciones apuntan a "un posible tráfico de influencias y uso del cargo público para el aprovechamiento del ex alcalde, la ex concejal de Urbanismo o familiares y puestos directivos". "Vamos a exigir que se investiguen estos hechos y que se nos traslade toda la información de los expedientes vinculados al edificio", detalló Puentedura que, no obstante, se mostró pesimista ante sus requerimientos. A su juicio el equipo de Gobierno socialista no está "depurando las responsabilidades administrativas" relativas al caso Serrallo o la operación Nazarí. "Llevamos meses pidiendo que se investiguen expedientes urbanísticos vinculados a ambos casos y el alcalde ha hecho caso omiso. Por eso reiteramos nuestra petición de aclaración porque es muy grave lo que está ocurriendo y requiere tomar medidas urgentes", incidió.

La exconcejal de Urbanismo de Granada Isabel Nieto, que junto al entonces alcalde José Torres Hurtado y varios familiares de ambos compraron en 2011 el citado solar de su casa a unas religiosas que llevaban un década de litigio con el Ayuntamiento, alegó ayer en una entrevista radiofónica que "las monjas no tenían dinero para edificar" y por eso ellos lo adquirieron para hacer su edificio en la calle Obispo Hurtado.

Esta partícipe en la cooperativa constituida para hacer esa promoción, y que administraba un hermano del alcalde, aseguró ayer (en respuesta a un periodista de Granada Hoy) que desconocía cualquier "litigio en esa parcela" y que no tiene "ni idea de la historia anterior". Recordó que ese solar era edificable desde el Plan General de Ordenación Urbana de 1985 y que en 2011, cuando ellos lo compraron, "estaba vacío". La explicación, según la antigua concejal de Urbanismo, es que la Congregación de las Siervas del Evangelio no tenía recursos suficientes para construir.

Este periódico publicó el pasado lunes una extensa información sobre las trabas urbanísticas que afectaron a estas religiosas desde que al principio de la década anterior comenzaron su intento de construir un edificio. La denegación de licencia por parte del Ayuntamiento llegó hasta los tribunales, donde las monjas denunciaron que eran víctimas de un "trato discriminatorio" en relación a otras promociones que se estaban desarrollando en la misma calle. Además, entre los documentos hallados por la Policía en los registros del caso Nazarí constan unas cartas remitidas por las religiosas de Granada a la Santa Sede en las que piden permiso para vender el solar a la cooperativa que representaba el hermano de Torres Hurtado porque temían "perder" su terreno, ante las dificultades para poder construir en todo ese tiempo.

La exconcejal Nieto, investigada en el caso Nazarí también por la construcción de este edificio donde el exalcalde y ella tienen sus viviendas, habló de esto ayer en una entrevista en esRadio, pero se limitó a decir que no había "oído ningún problema" que hubiera en ese solar antes de la compra.