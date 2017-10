Vamos Granada 'suspende' el Plan de Ajuste, incapaz de frenar la subida del IBI

El plan de ajuste presentado por el PSOE no convence al resto de grupos municipales. Vamos Granada criticó ayer que el proyecto para absorber hasta 90 millones de deuda en cinco años que mantiene la subida del IBI mientras se descartan otras propuestas planteadas por la agrupación como el Plan de Energía municipal, el convenio de reciclaje con Ecoembes o la remunicipalización de algunos contratos, como el 010; presentadas hace más de dos años que lograrían, a juicio de la agrupación, la financiación alternativa sin recortes en servicios ni subidas de impuestos. Así, Vamos Granada calificó el documento económico de "insuficiente" pues "se centra en subir impuestos y recortar en servicios públicos, en lugar de buscar financiación alternativa y aumentar la eficiencia del Ayuntamiento" declaró la concejal Marta Gutiérrez. El grupo municipal insiste en que la respuesta del PSOE a sus propuestas ha sido decepcionante, "después de tener las medidas de Vamos Granada encima de la mesa desde hace casi año y medio y no haber hecho nada por cumplirlas, ahora alegan que en 15 días no les va a dar tiempo".

Esta falta de diligencia mostrada por el PSOE dará como resultado, según Vamos Granada, que medidas como el Plan de Energía, el convenio de reciclaje con Ecoembes o la remunicipalización de algunos contratos "sean hoy más difíciles de implementar que ayer". A la formación le preocupa además que asuntos como la auditoría de Gegsa o la aprobación de una tasa del agua, que abarate hasta un 25% la factura de Emasagra, sigan sin resolverse o la falta de consenso en la elaboración de una tasa que grave al turismo.