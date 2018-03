Vamos Granada culpa al alcalde de la merma de sus recursos en el Consistorio

Vamos Granada acusa al alcalde de la capital, Francisco Cuenca, de incumplir la legalidad al mantener como concejal de esta formación a Luis de Haro-Rossi -que ha sido expulsado del partido y creen que debería pasar a ser edil no adscrito- "permitiendo" que tome decisiones que "perjudican" al grupo municipal y respaldando otras que, según afirman, van en contra del pacto antitransfuguismo. La edil de Vamos Granada Marta Gutiérrez alude a estos incumplimientos en un escrito presentado en el Ayuntamiento después de que se haya comunicado al grupo municipal la necesidad de reajustar el numero de puestos de personal eventual que tiene asignado tras variar su composición, en tanto que la concejal Pilar Rivas ha pasado a ser no adscrita tras el dictamen emitido por el Consejo Consultivo de Andalucía sobre la crisis interna abierta en esta formación.

Marta Gutiérrez expone que de la normativa municipal "no se desprende la reducción de los eventuales que corresponden a un grupo municipal cuando se ve reducido en el numero de sus componentes por el paso de parte de sus concejales a no adscritos". Por el contrario, incide en que, de acuerdo al pacto antitransfuguismo, el "grupo perjudicado o disminuido en su composición no deberá sufrir merma institucional alguna en los medios y asignaciones que le correspondiesen con anterioridad".