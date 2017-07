Vamos Granada aparca las medidas disciplinarias a los concejales 'díscolos'

"Cuando acumulas cargos te apegas y piensas que eres fundamental, pero estamos aquí de forma temporal para ser relevados cuando llegue el momento", continúa Rivas, que de momento asegura que seguirá su trabajo en el Ayuntamiento hasta el final de la legislatura en 2019, aunque más allá de esta fecha no se atreve a garantizar su continuidad en la esfera pública.

Luis de Haro asegura que "no hay vuelta atrás"

Luis de Haro subraya que "no hay vuelta atrás" en el relevo de Marta Gutiérrez en la portavocía de Vamos Granada. Sobre la investigación que el partido realizará sobre su actividad en la Diputación, subraya que no cobra ni como concejal ni como diputado y que sus ingresos proceden exclusivamente de su pensión. "Los gastos están justificados y me pregunto qué chiringuito habremos desmontando para que haya una reacción tan desproporcionada", asegura.