La crisis de Vamos Granada se agrava con la expulsión de la portavoz Pilar Rivas

La pugna de poder en Vamos Granada continúa. La Comisión de Respeto y Transparencia de Vamos Granada ha acordado la expulsión de la actual portavoz, Pilar Rivas, al considerarla "trásfuga" al proclamarse en el cargo sin contar con el respaldo del partido e incumpliendo el código ético.

Según explicaron ayer el coportavoz de la Mesa de Coordinación, Antonio Daponte, y la concejal Marta Gutiérrez, la agrupación ha decidido expulsar tanto a Pilar Rivas como a Luis de Haro -que no es afiliado- y que pasarán a ser concejales no adscritos. Daponte aclaró que esta decisión está determinada por la forma en que se produjo el acuerdo entre ambos para el cambio de portavocía el pasado mes de junio "que se hizo sin comunicación alguna y desoyendo el acuerdo de la Mesa de Coordinanación". A esto se suman otras desavenencias con Rivas por "declaraciones públicas denigrando al partido, no acatar acuerdos adoptados por la asamblea de inscritos de Vamos Granada, incumplir el código ético y comportarse de una forma inadecuada como representante pública del partido", matizó Daponte. "Los efectos inmediatos son que Pilar Rivas pasa a ser concejal no adscrita del Ayuntamiento y está desautorizada e inhabilitada para representar a Vamos Granada", explicó el coportavoz, que garantizó que tienen la potestad jurídica para ello.

En caso de que el Ayuntamiento no lo acepte, Vamos Granada está dispuesto a denunciar al Consistorio. "Esperamos que el Ayuntamiento lo acate", destacó la que será entonces portavoz, Marta Gutiérrez, que pidió comprensión a militantes y votantes. "Les hemos pedido disculpas por lo que está ocurriendo. Lo que trasladamos es la imagen de defensa de la democracia de los partidos y en general del Ayuntamiento".