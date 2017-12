Vamos Granada abre un nuevo frente judicial al alcalde por "prevaricación"

Vamos Granada va camino de 'colapsar' los juzgados. Después de los actos de conciliación propiciados por el concejal y diputado provincial Luis de Haro previos a una denuncia por injurias contra los coportavoces del partido, la formación apunta ahora al alcalde de Granada, Francisco Cuenca. La concejal Marta Gutiérrez presentó ayer una denuncia contra el primer edil en la Fiscalía en la que le acusa de prevaricar en el pleno municipal celebrado el pasado 20 de noviembre, en el que uno de los puntos del día era abordar la situación de la concejal Pilar Rivas, que fue expulsada de Vamos Granada después de asumir la portavocía del grupo municipal sustituyendo a la propia Marta Gutiérrez, que denuncia que en ese pleno hizo caso omiso a un informe de Secretaría en el que se daba luz verde a que Rivas pasara a ser concejal no adscrita. Era una de las peticiones de Vamos Granada después de que el mismo órgano mantuviera por su parte en el grupo municipal a Luis de Haro, que pese a ser concejal por este partido no pertenece a su organigrama. En ese momento, Francisco Cuenca anunció que iba a pedir un informe al Consejo Consultivo para tomar una decisión final debido al número de reclamaciones en un sentido y en otro que han llegado a la Secretaría del Ayuntamiento en los últimos meses. Según defendió ayer el alcalde, actuó desde el "sentido común" porque "no vamos a perder tiempo en la gestión de la ciudad para dedicárselo a cuestiones internas de un partido", opinión que refrendó por su parte ayer la propia Pilar Rivas.

Desde Vamos Granada se denuncia que Cuenca obvió el "procedimiento legal" al "saltarse" el segundo punto del orden del día en el que Pilar Rivas iba a pasar a ser concejal no adscrita, lo que dio lugar a un rifirrafe entre el alcalde y Marta Gutiérrez después de que éste la acusara de intentar dirimir la crisis interna en su partido en el seno del Ayuntamiento. Tras el pleno, Marta Gutiérrez anunció que su formación iba a presentar una denuncia por prevaricación por no dar cumplimiento a lo que el secretario municipal había recomendado en su informe, lo que finalmente se concretó ayer en lo que supone un nuevo frente judicial para el alcalde, que todavía sigue como investigado por un caso de su época como delegado de Innovación de la Junta de Andalucía.

Manuel Olivares, portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento, aprovechó esta situación para volver a pedir la dimisión del alcalde, después de auspiciar hace un mes una reprobación que se hizo efectiva con el apoyo del PP, que por su parte sigue manteniendo la puerta abierta a Cs para presentar una moción de censura.