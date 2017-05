Varapalo a la Junta: el TSJA eleva a 165 millones la indemnización al Nevada

La paralización del Nevada va camino de salirle muy cara a la Junta de Andalucía. El TSJA confirmó ayer que la administración autonómica, a la que considera "única responsable" de la paralización cautelar de las obras del centro comercial, tendrá que pagar una millonaria indemnización a la promotora General de Galerías Comerciales en concepto de daño emergente y lucro cesante por los 7 años y 4 meses que la gran superficie 'perdió' por un procedimiento judicial -el contencioso administrativo- que finalmente resultó a su favor.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía eleva a 165 millones de euros la compensación económica que la Junta deberá pagar a la empresa de Tomás Olivo, una cifra que supera los 157 millones impuestos inicialmente por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo 1 de Granada. La sentencia, que sigue sin concederle a Olivo los 260,5 millones que reclamó en el recurso, sí considera que la valoración inicial del juzgado granadino se quedaba corta, puesto que "imponía al perjudicado la situación de ganancia más baja de las posibles".

El fallo rechaza que se esté indemnizando por causa de un delito, que se juzgó por la vía penal

Siguiendo la media de las ganancias de cuatro centros comerciales similares al Nevada -situados en Almería, Mataró, Marbella y Roquetas de Mar-, la sentencia determina que el lucro cesante durante los 88 meses que el centro pudo estar abierto de no haberse solicitado la medida cautelar asciende a casi 188 millones de euros. A esta cantidad, el TSJA le aplica una reducción del 17% -atendiendo parcialmente el recurso de la Junta de Andalucíapor la ausencia de valoración de los gastos-, lo que fija el lucro cesante en algo más de 156 millones de euros.

Pero la 'cuenta' no se queda ahí. La Junta también tendrá que abonar 959.832 euros en concepto de cuantía debida por stands; otros 5,7 millones de euros por la compensación económica que el centro tuvo que abonar a Leroy Merlin como consecuencia del incumplimiento del contrato; y otros 2.999.101 euros en concepto de daño emergente (el dinero que le costó a la empresa la paralización de las obras). En total, 165.644.282,41 euros.

La sentencia, contra la que cabe recurso ante el Tribunal Supremo, desmonta prácticamente todos los argumentos esgrimidos por la Junta de Andalucía en su recurso. Para empezar, la sala del TSJA pone distancia entre el procedimiento penal y el procedimiento contencioso-administrativo, asegurando que la Junta no puede escudarse en que Tomás Olivo fue condenado en firme en el proceso penal -lo que motivó la demolición de 1.457 metros cuadrados del centro- o en el hecho de que aquel juzgado también decretara la suspensión de las obras en 2007. El fallo del TSJA indica que la resolución del Juzgado de Instrucción 6 fue posterior a la paralización total solicitada por la administración autonómica por la vía contenciosa, que data de 2006, y que el procedimiento penal finalizó en 2011, mientras que las obras permanecieron bloqueadas hasta el año 2014. El procedimiento penal "ninguna incidencia pudo tener", puesto que "la suspensión acordada en vía penal comenzó más tarde y finalizó tres años antes de que se dictara sentencia firme por este órgano judicial". En cualquier caso, la sentencia reitera en varias ocasiones que "la suspensión inicial de las obras fue la acordada a instancias" de la Junta de Andalucía, y que el hecho de que con posterioridad otras instancias judiciales coincidieran "no se erige como causa exoneradora de la responsabilidad de la administración".

Precisamente esta separación entre el proceso penal y el contencioso administrativo sirve al TSJA para rechazar que, como argumenta la Junta, la indemnización sea por causa de un delito. La condena en firme contra Olivo por un delito contra la ordenación del territorio derivó en la imposición del derribo de esos 1.457 metros cuadrados, "sobre los que ningún tipo de resarcimiento" pide la promotora. "La consecuencia anudada al procedimiento penal no es la total paralización de unas obras durante casi ocho años, que es el supuesto objeto de estudio en el presente incidente, y que se adoptó en otro procedimiento distinto y seguido ante otro orden jurisdiccional".

Además, rechaza el argumento de la Junta de que la "excesiva dilación" en la resolución del TSJA tuvo incidencia en el daño. La "anormal" duración del proceso en el Alto Tribunal -que comenzó en agosto de 2006 y finalizó en abril de 2014-, no quita que la administración autonómica tuviera en su mano "solicitar en cualquier momento la finalización de la medida cautelar". El TSJA aclara que ni el tribunal ni la promotora podía proceder a su revocación, así que "ante la duración del procedimiento y las consecuencias que podía llevar aparejadas una suspensión como la que nos ocupa", era la Junta de Andalucía "la única que se hallaba en situación de poner fin a la medida cautelar", por lo que concluye que es "la única responsable".

La sentencia del TSJA, de 53 folios, dedica buena parte de sus razonamientos a hablar sobre las consecuencias de la ausencia de la Junta de Andalucía en la vista oral del 6 de junio del año pasado , entre ellos la no admisión a trámite de un informe pericial que contradecía las tesis del documento aportado por General de Galerías Comerciales, que ha sido usado como base para fijar las cantidades indemnizatorias. Los magistrados de la sala contencioso-administrativa del TSJA, que dejan claro que la aceptación del informe pericial de la empresa "no se debe únicamente a la inexistencia de otro de contrario", sino a la aceptación de su metodología y datos, recuerdan que las partes podrán pedir la admisión de pruebas en segunda instancia si estas hubieran sido denegadas o no hubieran sido debidamente practicadas "por causas que no le sean imputables", pero que en este caso "la prueba no se practicó por causas solo imputables a la administración". "En ningún momento se presentó recurso de reposición o se formuló protesta en la vista a los efectos de poder hacer valer dicho medio probatorio en segunda instancia, lo que impide su válida admisión ante este tribunal".

El TSJA recuerda a la Junta, que en su recurso considera la inadmisión de la prueba pericial una vulneración de las garantías procesales, que es en la vista donde las partes deben ratificar sus escritos y solicitar la admisión, tal y como se indicó "de forma reiterada" a la Junta. No basta, por tanto, con la aportación previa del informe, que no es más que su "mera anunciación". Los magistrados consideran que en ningún caso se puede hablar de indefensión, que solo podría venir motivada por el desconocimiento de las consecuencias legales que lleva aparejada la falta de asistencia a la vista. "No es sostenible que la administración, asistida por su gabinete jurídico, invoque el desconocimiento de la ley", indica la sentencia.