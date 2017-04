La Variante de Loja queda excluida de los fondos europeos

La eurodiputada socialista Clara Aguilera denunció ayer que el Gobierno del PP ha "excluido" de los fondos europeos el proyecto de la Variante de Loja, "quedando así fuera de la financiación europea", y reprochó que esto evidencia el "nulo compromiso" del Ejecutivo con este proyecto. Así lo aseguró tras recibir respuesta escrita de la comisaria europea de Política Regional en la que se informa de que el tramo que atraviesa la ciudad y la estación de Loja no se incluye entre las solicitudes del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder).

Según informa el PSOE, en esta respuesta "se confirma que entre las prioridades del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, no está la construcción de este tramo fundamental para el desarrollo del Corredor Ferroviario Mediterráneo" a su paso por la provincia de Granada. Por tanto, critica así "el nulo compromiso" del Ejecutivo de Mariano Rajoy con el AVE de Granada y recuerda que "cualquier proyecto que no esté acompañado de una concreción presupuestaria no deja de ser un brindis al sol". "La exclusión de la financiación europea de los 27 kilómetros de Variante de Loja hace imposible el cumplimiento de las características que debe cumplir el Corredor Ferroviario Mediterráneo", incidió la socialista.

Además, añadió que "otro grave perjuicio" que se suma a la exclusión del actual es el marco financiero comunitario de la conexión ferroviaria Granada-Almería", que según Aguilera, es "otro tramo indispensable para el desarrollo del trazado del Corredor Ferroviario Mediterráneo" que "se ha quedado fuera". A su juicio, el "desinterés" del Gobierno hacia el desarrollo del Corredor Ferroviario Mediterráneo a su paso por la provincia, se refleja en las cuentas generales y, ante esto, instó al Ejecutivo a que "aclaren y detallen dónde está la supuesta partida para acometer esta actuación". "Que se ponga ya manos a la obra para corregir las deficiencias que en materia ferroviaria ha generado en la provincia y que pasan por la solicitud de ayudas europeas que debidamente hay que solicitar ante la Unión Europea y que, como ha quedado demostrado, el Gobierno de España no ha hecho", concluyó la eurodiputada, que destacó el "desprecio permanente" a la Alta Velocidad por parte del PP.