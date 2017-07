Vecinos del Zaidín denuncian un corte de luz de más de 24 horas

Quedarse sin suministro eléctrico siempre es una complicación, y más en estos tiempos en los que la luz es prácticamente indispensable. Además, hay que sumarle el verano caluroso y seco que se está viviendo en Granada. Esta situación es dificil de sobrellevar, y bien lo saben los vecinos de la calle Maestro Faus y alrededores, en el barrio del Zaidín.

Éstos llevaban sufriendo cortes intermitentes de luz desde el pasado fin de semana. La luz iba y volvía aleatoriamente, hasta que se fue definitivamente. Ayer, a las seis de la mañana aproximadamente, se registraba una avería en esta calle, que aún no ha sido solucionada por parte de la empresa eléctrica Endesa. Empleados del Grupo Melfosur trabajan desde ayer por la mañana en la zona para intentar solucionar este corte de suministro.

Sebastian Doncel es uno de los vecinos de la zona que está sufriendo este corte de electricidad. Ayer contaba que desde Endesa nadie le había dado una explicación. "Congeladores descongelados, comida del frigoríficos echada a perder... ".

Durante el día se fueron instalando de forma progresiva grupos electrógenos para solucionar de forma temporal el corte de luz, hasta encontrar la avería. Se han hecho agujeros en distintos puntos de la intersección de las calles Maestro Faus y Pianista Rosa Sabater para tratar de solucionar esta dificil situación.

Victor Peña y Antonio Pérez, otros residentes en la zona que sufre los cortes de luz, hablaban a pie de socavón de la situación, a la espera de una solución. "Llamas a Endesa y no te dicen cuál puede ser el problema, ni te dan solución", comentan. "Habrá que tirar toda la comida de los frigoríficos. ¿Y eso quién lo paga?"

Ésa es la mayor preocupación de los vecinos de la zona. Los alimentos que necesitan frío para conservarse. Ya sea congelado o refrigerado, se han echado a perder alimentos, y algunos vecinos con instalación eléctrica completa no pueden cocinar.

"El calor se pasa más o menos, pero la comida..." , se lamentaban. "Gracias a dios que la temperatura de hoy [por ayer]no es la de la semana pasada". Y esa es la otra preocupación ahora mismo. Personas mayores y familias con niños que usan los aires acondicionados para pasar el verano.

Miguel Ruiz tuvo suerte y le atendieron en la línea de averías de Endesa. "Un vecino llamó a las seis de la mañana y le dijeron que en hora y media se solucionaría. Yo he llamado y para las seis me dijeron que se esperaba solución". Pero la solución no llega.

Otros vecinos también contactaron con la empresa, y se les transmitió que en 10 días, y por carta, recibirían información sobre la situación. Una respuesta que calificaron de lenta, e insuficiente.